1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen & Co. - hier läuft die Bundesliga am Sonntag

imago images / Ulrich Hufnagel

Köln und Frankfurt treffen heute Nachmittag zum 4. Spieltag aufeinander und Ihr könnt das Duell live verfolgen! Goal präsentiert Euch alle Infos dazu.