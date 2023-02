Bei der Klub-WM treffen heute Flamengo und Al-Hilal aufeinander. Wer zeigt / überträgt das Halbfinale live in TV und STREAM?

Die Suche nach dem neuen Klub-Weltmeister läuft auf Hochtouren. Seit dem 1. Februar wird in Marokko das Turnier ausgespielt, im ersten Halbfinale stehen sich heute, am 7. Februar 2023, der brasilianische Klub Flamengo Rio de Janeiro und der saudi-arabische Vertreter Al-Hilal gegenüber. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr deutscher Zeit im Stade Ibn Battouta in Tanger. Aber wer zeigt / überträgt das Spiel?

Die ersten beiden Runden bei der Klub-WM in Marokko wurden absolviert, nun greifen auch die beiden besten Mannschaften in das Turnier ein: Champions-League-Sieger Real Madrid sowie Flamengo, der Gewinner des südamerikanischen Pendants. Zweiterem steht heute im ersten Halbfinale Al-Hilal aus Saudi-Arabien gegenüber, das sich in der zweiten Runde mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Wydad Casablanca durchsetzte.

Während bei Al-Hilal die Offensivspieler Moussa Marega (ehemals FC Porto) und Odion Ighalo (einst FC Watford und Manchester United) zu den bekanntesten Akteuren zählen, tummeln sich im Kader von Flamengo mehrere Stars. Dazu zählen die Abwehrspieler David Luiz und Filipe Luís, der Sechser Arturo Vidal sowie die Angreifer Éverton und Gabriel Barbosa. Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei den Brasilianern, alles andere als ein Erfolg über Al-Hilal dürfte einer Enttäuschung gleichkommen.

Wettbewerb: FIFA Klub-Weltmeisterschaft, Halbfinale Paarung: Flamengo vs. Al-Hilal Anpfiff: 7. Februar 2023, 20 Uhr deutscher Zeit Austragungsort: Stade Ibn Battouta in Tanger (Marokko) Schiedsrichter: István Kovács (Rumänien)

Klub-WM heute live: Wer zeigt / überträgt Flamengo vs. Al-Hilal? Läuft die Partie im Free-TV?

Nein, im frei empfangbaren Fernsehen läuft das Spiel nicht.

In den vergangenen Jahren übertrug der TV-Sender Sport1 noch das Turnier, 2023 ist das aber nicht mehr der Fall.

Klub-WM heute live: Wer zeigt / überträgt Flamengo vs. Al-Hilal? Läuft das Spiel bei DAZN oder Sky?

Auch diese Frage müssen wir verneinen. Weder der Streamingdienst DAZN noch Pay-TV-Sender Sky haben sich Rechte an der Übertragung der Klub-WM gesichert.

Trotzdem könnt Ihr das Match live verfolgen - und das sogar im kostenfreien LIVE-STREAM.

Klub-WM heute live: Wer zeigt / überträgt Flamengo vs. Al-Hilal? LIVE STREAM bei FIFA+

Vor einigen Monaten hat die FIFA ihren eigenen Streamingdienst mit dem Namen FIFA+ eingeführt. Dort wird heute auch die Klub-WM und somit die Partie Flamengo vs. Al-Hilal übertragen.

Um Zugriff zu erhalten, müsst Ihr Euch lediglich bei FIFA+ kostenfrei registrieren. Danach könnt Ihr den LIVE-STREAM in der entsprechenden App oder im Webbrowser aufrufen.

Klub-WM heute live: Wer zeigt / überträgt Flamengo vs. Al-Hilal? Alle Partien in der Übersicht

Drei Spiele wurden bereits absolviert, vier weitere stehen noch aus. GOAL hat die Begegnungen nachfolgend übersichtlich zusammengefasst.

Klub-WM heute live: Wer zeigt / überträgt Flamengo vs. Al-Hilal? Die Endspiele seit 2015

Im vergangenen Jahr krönte sich der FC Chelsea zum Klub-Weltmeister. Wie die Endspiele seit 2015 liefen, seht Ihr in der Tabelle.

Jahr Gewinner 2015 FC Barcelona (3:0 gegen River Plate) 2016 Real Madrid (4:2 n.V. gegen Kashima Antlers) 2017 Real Madrid (1:0 gegen Grêmio Porto Alegre) 2018 Real Madrid (4:1 gegen al Ain Club) 2019 FC Liverpool (1:0 n.V. gegen Flamengo) 2020 FC Bayern München (1:0 gegen UANL Tigres) 2021 FC Chelsea (2:1 n.V. gegen Palmeiras)

Flamengo vs. Al-Hilal heute im LIVE STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Flamengo:

Santos - Matheuzinho, David Luiz, Pereira, Ayrton - Thiago Maia, Gerson, Everton, de Arrascaeta - Gabi, Pedro

Das ist die Aufstellung von Al-Hilal:

Almuaiouf - Saud, Jang, Al Bulayhi, Khalifah - Cuellar, Carrillo, Salem - Vietto, Marega, Ighalo

