KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga findet heute die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und Dynamo Dresden statt. Goal hat alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Nachholspiel in der 3. Liga! Der KFC Uerdingen empfängt am heutigen Samstag, 1. Mai, Dynamo Dresden. Das Spiel wird um 14 Uhr im Sportpark am Lotter Kreuz in Lotte angepfiffen.

KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden ist ein Spiel der tabellarischen Gegensätze. Während der KFC sich im Abstiegskampf befindet, ist Dresden ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Ursprünglich hätte die Partie bereits am 20. April stattfinden sollen. Da im Vorfeld jedoch Testungen positive SARS-CoV-2-Befunde bei zwei Dynamo-Spielern ergaben, musste das Spiel abgesagt werden - und das Dresdner Team in Quarantäne.

Aus dieser kehrte Dynamo mit einer Niederlage gegen den Halleschen FC zurück. Danach wurde Trainer Markus Kauczinski entlassen. Mit seinem Nachfolger Alexander Schmidt gewann Dresden am vergangenen Mittwoch gegen den MSV Duisburg und wahrte damit seine Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Mit 62 Punkten belegt Dresden Tabellenplatz drei hinter Tabellenführer Hansa Rostock (65 Punkte) und dem FC Ingolstadt (63).

Am anderen Tabellenende findet man den KFC Uerdingen - nämlich auf Platz 17. Der Klassenerhalt kann weiter aus eigener Kraft noch geschafft werden - ein Sieg im Nachholspiel gegen Dresden wäre dafür ein guter Anfang. Die Form scheint zu stimmen. Am vergangenen Spieltag gelang ein Sieg bei Türkgücü München, mit Jürgen Press wurde am Freitag ein Nachfolger für den entlassenen Stefan Krämer gefunden. Press wird erstmals gegen Dynamo auf der Trainerbank Platz nehmen.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden: Das Spiel der 3. Liga im Detail

Begegnung KFC Uerdingen - Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, Nachholspiel 33. Spieltag Ort Sportpark am Lotter Kreuz (Lotte) Anstoss Samstag, 1. Mai, 14 Uhr

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga werden in dieser Saison alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Verantwortlich dafür sind MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, und die 3. Programme der ARD.

MagentaSport zeigt als langjähriger Partner der 3. Liga jedes Spiel live als Einzelspiel, sollten mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, gibt es zudem eine Konferenz. Auf den 3. Programmen der ARD werden pro Spieltag bis zu drei Spiele samstags live im Free-TV gezeigt. Gehört das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen heute dazu?

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV und LIVE-STREAM sehen: Übertragung im MDR

Das ist eine gute Nachricht! KFC Uerdingen gegen Dresden wird heute live im Free-TV übertragen - und zwar vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Die Übertragung im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" beginnt um 14 Uhr.

Der MDR bietet auch einen LIVE-STREAM an. Dieser beginnt bereits um 13.30 Uhr. Hier geht es zu dem LIVE-STREAM!

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Übertragung von MagentaSport

Selbstverständlich könnt Ihr KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden heute bei MagentaSport im TV und im LIVE-STREAM sehen. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Moderator: Thomas Wagner

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So funktioniert MagentaSport

Die Übertragungen auf MagentaSport (TV und LIVE-STREAM) sind in den meisten Fällen nicht kostenlos. Nur wenn Ihr Kunde der Telekom seid, ist MagentaSport im ersten Jahr Eures Vertrages kostenlos. Danach kostet es monatlich 4,95 Euro. Noch bis 30. Juni besteht die Möglichkeit das Paket "MagentaSport mit Sky Sport Kompakt" zum Preis von 9,95 Euro im Monat zu buchen.

Wer kein Kunde der Telekom ist, bezahlt entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Die Übertragung am heimischen Fernseher funktioniert mit einem Media Receiver und der MagentaTVBox. Mit der kostenlosen MagentaSport-App könnt Ihr MagentaSport auch auf Ihrem Smart-TV schauen.

Um den LIVE-STREAM von MagentaSport sehen zu können, müsst Ihr für Smartphone und Tablet die kostenlose MagentaSport-App im Play Store oder im App Store downloaden. Am Computer ist der LIVE-STREAM über alle gängigen Browser wie Firefox,Chrome, Safari und Edge abrufbar.

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen der beiden Teams feststehen. Hier informieren wir Euch zeitnah darüber, mit welchen Formationen der KFC Uerdingen und Dynamo Dresden in das Spiel gehen.

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: Goal

Ihr könnt KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Für diesen Fall empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal. Dort erfahrt Ihr, was bei der Nachholpartie alles passiert.