Keylor Navas offenbar vor Wechsel zu Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr

Keylor Navas könnte Cristiano Ronaldo wohl zeitnah zu Al-Nassr folgen. Der Transfer befindet sich angeblich vor dem Abschluss.

WAS IST PASSIERT? Torwart Keylor Navas von Paris Saint-Germain steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum Ronaldo-Klub Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Das berichtet die spanische Zeitung Marca. Demnach gebe es zwischen beiden Klubs bereits konkrete Verhandlungen, ein Vollzug sei noch in dieser Woche möglich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Navas, der bei der WM in Katar das Tor von Costa Rica hütete, ist in dieser Saison bei PSG nur die Nummer zwei hinter Gianluigi Donnarumma. Anders als in der Vorsaison, als beide noch eine Art Jobsharing betrieben, setzt PSG-Coach Christophe Galtier in der laufenden Spielzeit fast ausschließlich auf den Italiener.

Bei Al-Nassr steht normalerweise der Kolumbianer David Ospina im Tor, der in der Vergangenheit bereits für Arsenal und Napoli spielte. Allerdings verletzte sich der 34-Jährige zuletzt schwer am Ellbogen und droht für einige Wochen, wenn nicht gar Monate, auszufallen.

Mit dem zwei Jahre älteren Navas bekäme der Klub einen erfahrenen Schlussmann, zudem kennen sich Navas und Al-Nassrs jüngste Transfersensation Cristiano Ronaldo gut aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid. Navas kam 2014 zu den Königlichen, gemeinsam gewannen er und CR7 von 2016 bis 2018 dreimal in Folge die Champions League.

WIE GEHT ES WEITER? Navas Vertrag in Paris läuft noch bis 2024, der sportliche Berater der Franzosen, Luis Campos, verlange daher dem Bericht zufolge eine Ablösesumme für den Keeper. In Saudi-Arabien soll Navas bis Saisonende vier Millionen Euro kassieren.