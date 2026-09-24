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Samuele Inacio Luca Reggiani Borussia Dortmund 2:1Getty
Filippo Cataldo

"Juventus Turin mag ihn sehr": Muss der BVB um ein Top-Talent zittern?

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S. Inacio

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano soll der italienische Rekordmeister Juventus im Sommer versucht haben, Samuele Inacio zu verpflichten.

"Juventus mag ihn sehr, Juventus hat versucht Samuele Inacio zu verpflichten", sagte Romano in seinem YouTube-Format Cronache di Spogliatoio. Italiens Rekordmeister soll sogar bereits das Gespräch mit dem BVB gesucht haben, ehe man letztlich für 16,4 Millionen Euro den italienischen Stürmer Jeff Ekhator von CFC Genua verpflichtet hat.

Allerdings bleibe Inacio, der am Freitag im Spiel gegen Belgien in der Nations League sein zweites Länderspiel für die Squadra Azzurra absolvieren könnte, ein Thema bei Juve. Auch Inter Mailand soll am 18-Jährigen interessiert sein. Auch Bayern München soll sich mit dem Italiener, der auch über einen brasilianischen Pass verfügt, beschäftigt haben.

Inacios Vertrag beim BVB läuft noch bis 2029, in dieser Spielzeit kam er für Dortmund nur am ersten Spieltag der Bundesliga gegen den HSV zum Einsatz - bei dem er nur drei Minuten nach seiner Einwechslung mit Rot vom Platz flog und anschließend für zwei Spiele gesperrt wurde.

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