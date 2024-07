Filippo Cataldo

Chefredakteur Portale SPOX / GOAL DE

Geboren und aufgewachsen in Deutschland als Kind einer italienischen Arbeiterfamilie. Begann wegen Rudi Völler die Roma zu lieben und fühlt sich immer noch mit dem weiß-blauen Teil Münchens verbunden. Hat daher schon früh gelernt, dass Fußball so viel mehr ist als Titel, Triumphe, Trophäen und Bling-Bling. Ist an die Deutsche Journalistenschule gegangen, weil er eigentlich über Politik und Gesellschaft schreiben wollte, ist aber durch Zufall (und weil er komplett abgebrannt war) Sportjournalist geworden. Hat kein Verständnis für Menschen, die behaupten, Sport sei unpolitisch. Seit 2020 bei SPOX und GOAL.