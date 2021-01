West Ham leiht Jesse Lingard von Manchester United aus

Bei Manchester United kam Jesse Lingard zuletzt kaum noch zum Zug. Für den Rest der Spielzeit schließt sich der Offensivspieler nun West Ham an.

Manchester United verleiht Offensivspieler Jesse Lingard bis Saisonende an Premier-League-Konkurrent West Ham United. Das gaben beide Klubs am Freitagabend offiziell bekannt.

West Ham kostet der Leih-Deal insgesamt rund drei Millionen Euro, eine Kaufoption besteht dem Vernehmen nach nicht. In Manchester hat Lingard noch Vertrag bis Sommer 2022.

Spielpraxis bei West Ham: Jesse Lingard will noch zur EM

Der 28-Jährige kam bei den Red Devils in der laufenden Saison so gut wie gar nicht zum Zug. In der Premier League stand er noch keine Minute auf dem Platz, lediglich in den Pokalwettbewerben durfte Lingard dreimal ran.

Bei West Ham will Lingard nun Spielpraxis sammeln, um sich noch für Englands Kader für die EM im kommenden Sommer empfehlen zu können. Sein Debüt für die Hammers wird er voraussichtlich am kommenden Mittwoch im Ligaspiel bei Aston Villa feiern.