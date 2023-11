Javier "Chicharito" Hernández: Rückkehr nach Europa ein Thema

Javier Hernández kann sich eine Rückkehr nach Europa vorstellen. Doch der Mexikaner hat offenbar mehrere Eisen im Feuer.

WAS IST PASSIERT? Javier Hernández zieht eine Rückkehr nach Europa in Betracht. Das bestätigte "Chicharito" im Gespräch mit dem "Transfer-Experten" Fabrizio Romano.

"Ich prüfe Projekte in der MLS, in Europa, Mexiko und auch in Saudi-Arabien", sagte der 35-jährige Mexikaner.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Angreifers bei Los Angeles Galaxy läuft Ende des Jahres aus. Eine Weiterbeschäftigung in Kalifornien ist nach jetzigem Stand kein Thema.

Zuletzt plagte sich "Chicharito" mit einem Kreuzbandriss herum. "Ich bin gestärkt und widerstandsfähiger zurückgekommen und möchte weiterhin Spaß am Fußball haben. Meinem Knie geht es gut", sagte Hernández.

Der 109-malige Nationalspieler Mexikos war im Januar 2020 vom FC Sevilla nach Los Angeles gewechselt. Zuvor hatte er unter anderem für Real Madrid, Manchester United und Bayer Leverkusen gespielt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison, die für Galaxy nach den verpassten Playoffs bereits beendet ist, kam "Chicharito" in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz. Seine magere Ausbeute: ein Tor und eine Vorlage.