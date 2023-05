Verstöße gegen Wettregeln: Acht Monate Sperre für Englands Nationalspieler Toney

Ivan Toney ist derzeit Dritter in der Torjägerliste der Premier League, wurde nun jedoch für lange Zeit gesperrt.

WAS IST PASSIERT? Der englische Nationalspieler Ivan Toney vom Premier-League-Klub FC Brentford ist wegen des Verstoßes gegen die Wettregeln des englischen Fußballverbands FA für acht Monate gesperrt worden. Der 27-Jährige, der mit 20 Treffern Rang drei in der Torjägerliste der Eliteliga belegt, sei verwarnt worden und habe zudem eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 57.000 Euro erhalten, teilte die FA mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Toney war Ende vergangenen Jahres in 262 Fällen angeklagt worden. Die Vergehen sollen sich zwischen 2017 und 2021 ereignet haben, damals spielte der Profi noch bei unterklassigen Klubs.

Trotz der Vorwürfe nominierte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate den Angreifer und ermöglichte ihm im März beim 2:0-Sieg gegen die Ukraine das Debüt im Dress der Three Lions.

WIE GEHT ES WEITER? Brentford kündigte an, die Begründung der Entscheidung abzuwarten, bevor der Klub über sein weiteres Vorgehen berate.