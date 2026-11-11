Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoItalien
San Siro
team-logoFrankreich
Ansehen auf DAZNAnsehen auf SRF zwei
Unterstützt von

Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte im Vorbericht

Italien - Frankreich
Italien
Frankreich
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Désiré Doué
Alphadjo Cissè

Ausführliche Spielvorschau auf Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A. Wir beleuchten Taktik, Personal, Form und mehr.

Italien gegen Frankreich: Vorschau auf die UEFA Nations League A

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 5
San Siro

Italien und Frankreich treffen am Donnerstag, dem 12. November, im Mailänder San Siro aufeinander. In der Gruppe 1 der UEFA Nations League A steht dabei einiges auf dem Spiel. Anstoß ist um 15:45 Uhr EST und 19:45 Uhr GMT.

Frankreich trifft in Italien auf ein Team im Aufwind

Frankreich reist als Tabellenführer und in guter Form an: Die Mannschaft von Zinedine Zidane ist in ihren bisherigen vier Nations-League-Spielen ungeschlagen. Das erste Duell im Oktober endete 1:1. Damit ist die Gruppe vor dem vorletzten Spieltag weiterhin völlig offen.

Seit Zidane nach der Weltmeisterschaft das Amt übernommen hat, ist unter ihm eine klare Entwicklung zu erkennen. PSG-Angreifer Desire Doue hat sich zu einem seiner wichtigsten Kreativspieler entwickelt. Frankreichs Trainer hat den Lerneifer des jungen Spielers öffentlich mit dem seiner eigenen aktiven Zeit verglichen. Auch Warren Zaire-Emery ist nach seiner Verletzung wieder dabei. Seine bevorzugte Position bleibt allerdings ein Streitpunkt zwischen Zidane und PSG-Trainer Luis Enrique.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Cisse könnte nach starken Leistungen für AC Mailand eine Hauptrolle für Italien spielen

Italien ist Gruppenzweiter und hat unter Roberto Mancini vier seiner letzten sechs Spiele gewonnen. Alphadjo Cisse von AC Mailand ist in der Serie A mit acht Toren in dieser Saison in Topform und drängt auf einen Platz in der Startelf. Auch Chelsea-Außenverteidiger Marco Palestra und Comos Spielmacher Mattia Liberali sind vielversprechende junge Optionen für den erfahrenen Trainer. Italien will die Enttäuschungen bei großen Turnieren hinter sich lassen.

Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

  • Italien hat in jedem seiner letzten neun Duelle mit Frankreich getroffen.
  • Italien ist seit drei Nations-League-Spielen ungeschlagen und hat dabei acht Tore erzielt.
  • Frankreich blieb in seinen beiden bisherigen Auswärtsspielen dieser Nations-League-Saison ohne Gegentor.
  • Italien musste bereits auf Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori und Moise Kean verzichten, bevor Roma-Verteidiger Gianluca Mancini verletzungsbedingt absagte.
  • Frankreich muss auf William Saliba und Ousmane Dembele verzichten.
FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Voraussichtliche Startaufstellungen

Italien (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Frankreich (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

Teamnews und Kader

Italien vs Frankreich Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Italien crest
Italien
ITA
Aufstellung
Frankreich crest
Frankreich
FRA
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaA. BastoniA. BastoniR. CalafioriR. CalafioriM. KayodeM. KayodeG. ScalviniG. ScalviniI. DoumbiaI. DoumbiaN. BarellaN. BarellaS. TonaliS. TonaliF. EspositoF. EspositoA. VergaraA. VergaraS. EspositoS. EspositoM. MaignanM. MaignanD. UpamecanoD. UpamecanoM. GustoM. GustoA. TruffertA. TruffertJérémy JacquetJérémy JacquetA. RabiotA. RabiotR. CherkiR. CherkiL. Da CunhaL. Da CunhaKylian MbappéKylian MbappéDésiré DouéDésiré DouéM. OliseM. Olise
Frankreich crest
Frankreich
FRA
4-3-3
Italien

Startelf

Frankreich

Trainer

  • R. Mancini
  • Z. Zidane
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen