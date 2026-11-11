Italien gegen Frankreich: Vorschau auf die UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 San Siro

Italien und Frankreich treffen am Donnerstag, dem 12. November, im Mailänder San Siro aufeinander. In der Gruppe 1 der UEFA Nations League A steht dabei einiges auf dem Spiel. Anstoß ist um 15:45 Uhr EST und 19:45 Uhr GMT.

Frankreich trifft in Italien auf ein Team im Aufwind

Frankreich reist als Tabellenführer und in guter Form an: Die Mannschaft von Zinedine Zidane ist in ihren bisherigen vier Nations-League-Spielen ungeschlagen. Das erste Duell im Oktober endete 1:1. Damit ist die Gruppe vor dem vorletzten Spieltag weiterhin völlig offen.

Seit Zidane nach der Weltmeisterschaft das Amt übernommen hat, ist unter ihm eine klare Entwicklung zu erkennen. PSG-Angreifer Desire Doue hat sich zu einem seiner wichtigsten Kreativspieler entwickelt. Frankreichs Trainer hat den Lerneifer des jungen Spielers öffentlich mit dem seiner eigenen aktiven Zeit verglichen. Auch Warren Zaire-Emery ist nach seiner Verletzung wieder dabei. Seine bevorzugte Position bleibt allerdings ein Streitpunkt zwischen Zidane und PSG-Trainer Luis Enrique.

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Cisse könnte nach starken Leistungen für AC Mailand eine Hauptrolle für Italien spielen

Italien ist Gruppenzweiter und hat unter Roberto Mancini vier seiner letzten sechs Spiele gewonnen. Alphadjo Cisse von AC Mailand ist in der Serie A mit acht Toren in dieser Saison in Topform und drängt auf einen Platz in der Startelf. Auch Chelsea-Außenverteidiger Marco Palestra und Comos Spielmacher Mattia Liberali sind vielversprechende junge Optionen für den erfahrenen Trainer. Italien will die Enttäuschungen bei großen Turnieren hinter sich lassen.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

Italien hat in jedem seiner letzten neun Duelle mit Frankreich getroffen.

Italien ist seit drei Nations-League-Spielen ungeschlagen und hat dabei acht Tore erzielt.

Frankreich blieb in seinen beiden bisherigen Auswärtsspielen dieser Nations-League-Saison ohne Gegentor.

Italien musste bereits auf Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori und Moise Kean verzichten, bevor Roma-Verteidiger Gianluca Mancini verletzungsbedingt absagte.

Frankreich muss auf William Saliba und Ousmane Dembele verzichten.

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Voraussichtliche Startaufstellungen

Italien (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Frankreich (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

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