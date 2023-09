Inter Miami muss erneut auf Lionel Messi verzichten. Prompt kassiert der Klub die erste Pleite seit der Ankunft des Argentiniers.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat ohne Weltmeister Lionel Messi die erste Niederlage seit der Ankunft des Superstars kassiert. Der Klub aus der Major League Soccer (MLS) verlor am Samstag (Ortszeit) mit 2:5 (1:3) bei Atlanta United, die Chancen auf den Einzug in die Playoffs sanken damit weiter. Messi kam aufgrund einer Muskelermüdung nicht zum Einsatz.

WIE IST DIE SITUATION? Miami liegt bei nur noch sieben ausstehenden Spielen in der Eastern Conference auf dem 14. und damit vorletzten Platz. Der Rückstand auf den ersten Playoff-Rang neun beträgt sieben Zähler.

WAS WURDE GESAGT? Es wäre "leichtsinnig gewesen, ihn in diesem Spiel einzusetzen", sagte Inter-Coach Gerardo Martino zu Messi, der seine Teamkollegen von der Bank aus anfeuerte. Der 36 Jahre alte Argentinier hatte seiner Mannschaft bereits im letzten Spiel gefehlt.

WAS IST BISHER PASSIERT? Seit Messis Debüt waren Miami in zwölf Partien elf Siege gelungen. Eine Partie endete remis. Dazu triumphierte der Klub von David Beckham im Leagues Cup, es war der erste Titel der noch jungen Vereinsgeschichte.