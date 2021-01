Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: Das Top-Spiel der Serie A im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen und Highlights

Juventus Turin zu Gast bei Inter Mailand am 18. Spieltag der Serie A: Im Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Top-Spiel live im TV und LIVE-STREAM seht.

Der Tabellen-Zweite empfängt den Rekord-Meister Italiens zum Spitzenspiel in der . Das Derby d'Italia hat bei den Fußball-Fans in große Tradition. Im September 2016 konnten die Unterstützer von Inter allerdings zum letzten Mal einen Sieg gegen Juve bejubeln. Nur zu gerne würden die Mailänder den Turinern ein Bein auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge stellen.

In der Liga konnte Inter allerdings zweimal in Folge nicht gewinnen. Bei Genua setzte es eine 1:2-Niederlage und bei der reichte es für die Mannschaft von Antonio Conte nur zu einem Punkt. Deshalb hat man zuletzt etwas Boden auf den Lokalrivalen und Tabellenführer verloren. Mit einem Sieg gegen Juventus könnte man nicht nur die Ambitionen auf den Titel unterstreichen, sondern auch noch den ungeliebten Nachbarn vom Thron stoßen.

Die Turiner dürften alles daran setzen, um das zu verhindern. Nach der schmerzhaften 0:3-Heimniederlage kurz vor Weihnachten gegen die sind die Kicker aus dem Piemont in diesem Jahr noch ungeschlagen. Der Ausfall von Paulo Dybala dürfte Trainer Andrea Pirlo schmerzen, aber mit Christiano Ronaldo und Alvaro Morata hat er noch andere offensive Optionen.

Inter Mailand gegen Juventus Turin live im TV und LIVE-STREAM sehen. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um die Partie und wie Ihr sie sehen könnt.

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Das Derby d'Italia im Überblick

Meisterschaften Inter Mailand: 18 Titel (zuletzt 2010/11), Juventus Turin: 36 Titel (aktueller Meister) Wettbewerb 18. Spieltag, Serie A Ort Stadio Giuseppe Meazza, Mailand Anpfiff Sonntag, 17.01.2021, 20.45 Uhr

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Das Derby d'Italia heute live im TV und LIVE-STREAM

Im Free-TV wird das traditionsreiche Top-Spiel der Serie A in nicht übertragen. Allerdings muss man nicht völlig auf Fußball vom Stiefel verzichten. Goal zeigt Euch, wie Ihr die Partie trotzdem sehen könnt.

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Das Derby d'Italia bei DAZN heute live im LIVE-STREAM

Der Streaming-Dienst DAZN bringt das Top-Spiel der Serie A in Euer Wohnzimmer! Wenn Ihr Neukunde seid, müsst Ihr zunächst dafür nicht einmal einen Cent bezahlen. Denn DAZN bietet einen Gratis-Monat an, mit dem man auf das komplette Programm kostenlos zugreifen kann. Alle Informationen dazu findet Ihr hier! Nach Ablauf der 30 Tage kostet DAZN 11,99 Euro monatlich.

Der Dienst bietet nicht nur nationalen und internationalen Fußball an, sondern eine ganze Reihe verschiedener Live-Sport-Events. So sind beispielsweise NBA-Basketball, Biathlon oder die Ultimate Fighting (UFC) nur einige Highlights, die der Sender regelmäßig zeigt. Falls Euch also in den nächsten Tagen langweilig werden sollte, werft einen Blick in die Programmübersicht für das Wochenende.

Habt Ihr den Gratismonat aktiviert oder seid ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr bei Inter Mailand gegen Juventus Turin mitfiebern. Alles, was Ihr jetzt noch braucht, ist die App für Euer jeweiliges Endgerät. Die Software ist für Apple und Android verfügbar (siehe Links). Nach der Installation auf Eurem Smart-TV, Tablet oder Smartphone müsst Ihr nur noch Eure Zugangsdaten eingeben und schon geht´s los.

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Das Derby d'Italia bei DAZN heute live im TV

Natürlich könnt Ihr DAZN auch auf Eurem TV sehen. Dafür müsst Ihr die App entweder auf Eure Spielekonsole (z.B.: PS4 oder XBox One) oder Euren Laptop laden und Euch einloggen. Alle weitere Informationen gibt es hier!

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Das Derby d'Italia bei DAZN im Überblick

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Christian Bernhard

Vorberichte ab 20.30 Uhr

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Die Highlights bei DAZN und das komplette Spiel im Re-Live

Ein weiteres Schmankerl bietet DAZN seinen Kunden noch dazu: Etwa 40 Minuten nach Ende der jeweiligen Partie kann man die Highlights noch einmal in einer Zusammenfassung beim Streaming-Dienst sehen. Hat man das Derby verpasst oder keine Zeit gehabt, als es stattgefunden hat, kann man die ganzen 90 Minuten im Re-Live mit Live-Kommentar verfolgen.

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen? Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr auch ohne bewegte Bilder immer auf dem aktuellen Stand. Alle Tore, Großchancen und spielentscheidenden Szenen werden von uns kurz für Euch zusammengefasst. Schaut mal rein!

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Die Aufstellungen

Am Spieltag liefern wir Euch an dieser Stelle etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Inter Mailand und Juventus Turin. Speichert Euch also diesen Artikel ab und schaut kurz vor dem Spiel nochmals hier vorbei!