Inter gegen SSC Napoli: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter Mailand und SSC Napoli stoßen am 5. September 2026 um 16:00 Uhr GMT (12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST) an.

Italiens Schwergewichte duellieren sich in Mailand

Inter Mailand kehrt nach Hause zurück und empfängt SSC Napoli am dritten Spieltag unter Flutlicht im San Siro. Nach zwei Siegen in Folge zum Auftakt der nationalen Saison will Inter den nächsten Heimsieg einfahren und den Platz an der Spitze der Serie-A-Tabelle behaupten. Für Napoli bietet die Reise nach Norden am Samstag die sofortige Chance, sich von einer überraschenden Heimniederlage zu erholen und früh ein Zeichen gegen einen weiteren Titelkandidaten zu setzen.

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Çalhanoğlu glänzt auf Sardinien

Inter Mailand geht mit viel Schwung in den Samstag, nachdem am 2. Spieltag (30. August) ein hart erkämpfter 1:0-Auswärtssieg gegen Cagliari gelang. Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu erzielte in der 9. Minute das entscheidende Tor, während Inters Defensive die Partie kontrollierte und damit alle drei Punkte sicherte. Zusammen mit dem 4:1-Auftaktsieg gegen AC Monza steht Inter bei der optimalen Ausbeute von sechs Punkten und fünf erzielten Toren, was schon früh in der Saison eine starke Defensivorganisation und konsequente Chancenverwertung zeigt.

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Como schockt das Maradona

SSC Napoli reist in die Hauptstadt der Lombardei, um nach der frustrierenden 1:2-Niederlage gegen Como 1907 im Stadio Diego Armando Maradona am 2. Spieltag (30. August) den Kurs zu korrigieren. Rasmus Højlund glich in der 30. Minute nach dem Führungstor von Martin Baturina für Napoli aus, doch Anastasios Douvikas brachte Como kurz darauf wieder in Führung. Trotz der Einwechslung von Kevin De Bruyne und des Drängens auf den späten Ausgleich ging Napoli leer aus. Zusammen mit dem 2:0-Auftaktsieg gegen Genua steht Napoli bei drei Punkten und wird defensiv deutlich fokussierter agieren müssen, um Inter zu bremsen.

Taktisches Schachspiel unter dem Mailänder Himmel

Historisch gesehen liefern die Duelle dieser beiden italienischen Giganten enge und taktisch geprägte Partien, die durch die Kontrolle im zentralen Mittelfeld entschieden werden. Inters Mittelfeldtrio aus Çalhanoğlu, Barella und Sučić will zu Hause das Tempo bestimmen, während Napoli auf die physische Präsenz von Scott McTominay und Anguissa setzt, um Linien zu brechen und Umschaltsituationen auszulösen. Da die Unterschiede zwischen beiden Klubs in dieser frühen Saisonphase gering sind, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Mögliche Startformationen

Inter Mailand: J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martinez

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara

Teamnews & Kader

Bei Inter sind vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet. Chivu hat zu diesem Zeitpunkt noch keine wahrscheinliche Startelf benannt, weitere Teamnews werden erst näher am Anpfiff erwartet.

Napoli reist ohne Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci und Pasquale Mazzocchi nach Mailand, sie alle sind als verletzt gelistet. Allegri hat eine voraussichtliche Elf noch nicht bestätigt, und in den kommenden Tagen dürfte klarer werden, welcher Kader ihm zur Verfügung steht.

Form

Inter kommt mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie und spielte nur einmal unentschieden, beim 1:1 in einem Testspiel gegen AC Mailand. In der Serie A hat das Team beide Ligaspiele gewonnen: 4:1 zu Hause gegen Monza am 1. Spieltag und 1:0 bei Cagliari am 2. Spieltag. In diesen beiden Ligaspielen erzielte Inter fünf Tore und kassierte keines.

Napolis jüngste Bilanz ist gemischter. Das Team gewann drei seiner vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Heimniederlage gegen Como in der Serie A, nachdem zuvor am 1. Spieltag ein 2:0-Auswärtssieg bei Genua gelungen war. In der Vorbereitung besiegte Napoli Aris Thessaloniki mit 6:2, kam gegen Celta Vigo aber nicht über ein 1:1 hinaus. Die Niederlage gegen Como war bislang die einzige in der Serie A, ging aber mit Defensivfehlern und einer unterdurchschnittlichen Leistung mehrerer Spieler einher.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 11. Januar 2026 in der Serie A mit 2:2 im Giuseppe Meazza. Davor gewann Napoli im Oktober 2025 zu Hause mit 3:1 gegen Inter. Die fünf jüngsten Serie-A-Duelle zwischen diesen Teams brachten zwei Unentschieden, zwei Siege für Napoli und einen Sieg für Inter hervor, wobei in allen fünf Spielen Tore fielen.