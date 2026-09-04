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Italien Serie A
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Inter Mailand gegen Neapel, Serie-A-Vorschau: Alles, was ihr wissen müsst

Inter Mailand - SSC Neapel
Italien Serie A
Inter Mailand
SSC Neapel

Umfassende Spielvorschau auf Inter Mailand gegen SSC Napoli in der Serie A. Wir analysieren die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell am Samstagabend im San Siro.

Inter gegen SSC Napoli: Spieldetails

crest
Italien Serie A - Spielwoche 3
Giuseppe Meazza

Inter Mailand und SSC Napoli stoßen am 5. September 2026 um 16:00 Uhr GMT (12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST) an.

Italiens Schwergewichte duellieren sich in Mailand

Inter Mailand kehrt nach Hause zurück und empfängt SSC Napoli am dritten Spieltag unter Flutlicht im San Siro. Nach zwei Siegen in Folge zum Auftakt der nationalen Saison will Inter den nächsten Heimsieg einfahren und den Platz an der Spitze der Serie-A-Tabelle behaupten. Für Napoli bietet die Reise nach Norden am Samstag die sofortige Chance, sich von einer überraschenden Heimniederlage zu erholen und früh ein Zeichen gegen einen weiteren Titelkandidaten zu setzen.

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Çalhanoğlu glänzt auf Sardinien

Inter Mailand geht mit viel Schwung in den Samstag, nachdem am 2. Spieltag (30. August) ein hart erkämpfter 1:0-Auswärtssieg gegen Cagliari gelang. Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu erzielte in der 9. Minute das entscheidende Tor, während Inters Defensive die Partie kontrollierte und damit alle drei Punkte sicherte. Zusammen mit dem 4:1-Auftaktsieg gegen AC Monza steht Inter bei der optimalen Ausbeute von sechs Punkten und fünf erzielten Toren, was schon früh in der Saison eine starke Defensivorganisation und konsequente Chancenverwertung zeigt.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como schockt das Maradona

SSC Napoli reist in die Hauptstadt der Lombardei, um nach der frustrierenden 1:2-Niederlage gegen Como 1907 im Stadio Diego Armando Maradona am 2. Spieltag (30. August) den Kurs zu korrigieren. Rasmus Højlund glich in der 30. Minute nach dem Führungstor von Martin Baturina für Napoli aus, doch Anastasios Douvikas brachte Como kurz darauf wieder in Führung. Trotz der Einwechslung von Kevin De Bruyne und des Drängens auf den späten Ausgleich ging Napoli leer aus. Zusammen mit dem 2:0-Auftaktsieg gegen Genua steht Napoli bei drei Punkten und wird defensiv deutlich fokussierter agieren müssen, um Inter zu bremsen.

Taktisches Schachspiel unter dem Mailänder Himmel

Historisch gesehen liefern die Duelle dieser beiden italienischen Giganten enge und taktisch geprägte Partien, die durch die Kontrolle im zentralen Mittelfeld entschieden werden. Inters Mittelfeldtrio aus Çalhanoğlu, Barella und Sučić will zu Hause das Tempo bestimmen, während Napoli auf die physische Präsenz von Scott McTominay und Anguissa setzt, um Linien zu brechen und Umschaltsituationen auszulösen. Da die Unterschiede zwischen beiden Klubs in dieser frühen Saisonphase gering sind, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Mögliche Startformationen

Inter Mailand: J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martinez

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara

Teamnews & Kader

Inter Mailand vs SSC Neapel Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
Aufstellung
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
4-3-3
1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji28B. Pavard23N. Barella11L. Henrique20H. Calhanoglu8P. Sucic32F. Dimarco10L. Martinez94F. Esposito1A. Meret17M. Olivera22G. Di Lorenzo13A. Rrahmani16R. Marin99A. Zambo Anguissa68S. Lobotka6B. Gilmour21M. Politano19Rasmus Höjlund70N. Lang
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
3-5-2
Inter Mailand

Startelf

SSC Neapel

Trainer

  • C. Chivu
  • M. Allegri

Bei Inter sind vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet. Chivu hat zu diesem Zeitpunkt noch keine wahrscheinliche Startelf benannt, weitere Teamnews werden erst näher am Anpfiff erwartet.

Napoli reist ohne Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci und Pasquale Mazzocchi nach Mailand, sie alle sind als verletzt gelistet. Allegri hat eine voraussichtliche Elf noch nicht bestätigt, und in den kommenden Tagen dürfte klarer werden, welcher Kader ihm zur Verfügung steht.

Form

INT

INT - Form

MIL
U1-1
JUV
S1-2
BET
S1-0
MON
S4-1
CGL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NAP

NAP - Form

OSA
S2-1
CEL
U1-1
ARI
S6-2
GEN
S0-2
COM
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Inter kommt mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie und spielte nur einmal unentschieden, beim 1:1 in einem Testspiel gegen AC Mailand. In der Serie A hat das Team beide Ligaspiele gewonnen: 4:1 zu Hause gegen Monza am 1. Spieltag und 1:0 bei Cagliari am 2. Spieltag. In diesen beiden Ligaspielen erzielte Inter fünf Tore und kassierte keines.

Napolis jüngste Bilanz ist gemischter. Das Team gewann drei seiner vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Heimniederlage gegen Como in der Serie A, nachdem zuvor am 1. Spieltag ein 2:0-Auswärtssieg bei Genua gelungen war. In der Vorbereitung besiegte Napoli Aris Thessaloniki mit 6:2, kam gegen Celta Vigo aber nicht über ein 1:1 hinaus. Die Niederlage gegen Como war bislang die einzige in der Serie A, ging aber mit Defensivfehlern und einer unterdurchschnittlichen Leistung mehrerer Spieler einher.

Direkter Vergleich

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenSSC Neapel
0
4
1
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
3
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Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
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Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
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Inter Mailand
INT
1
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SSC Neapel
NAP
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 11. Januar 2026 in der Serie A mit 2:2 im Giuseppe Meazza. Davor gewann Napoli im Oktober 2025 zu Hause mit 3:1 gegen Inter. Die fünf jüngsten Serie-A-Duelle zwischen diesen Teams brachten zwei Unentschieden, zwei Siege für Napoli und einen Sieg für Inter hervor, wobei in allen fünf Spielen Tore fielen.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
220080+86
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
220051+46
S
S
3
AC MailandAC MailandMIL
220041+36
S
S
4
Juventus FCJuventus FCJUV
220030+36
S
S
5
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
220031+26
S
S
6
Lazio RomLazio RomLAZ
220020+26
S
S
7
UdineseUdineseUDI
211043+14
S
U
8
ComoComoCOM
211032+14
S
U
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
S
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
210132+13
N
S
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
S
N
12
CagliariCagliariCGL
21011103
N
S
13
LecceLecceLEC
210124-23
N
S
14
FC TurinFC TurinTOR
200224-20
N
N
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
N
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
200203-30
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
N
N
18
MonzaMonzaMON
200237-40
N
N
19
VenedigVenedigVEN
200204-40
N
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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