Inter gegen Genoa: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inters Torjäger treffen auf Genoa nach vier Siegen aus fünf Spielen

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Am Samstagabend trifft in Mailand die treffsicherste Offensive der Serie A auf eines der formstärksten Teams der Liga. Cristian Chivus Inter Mailand steht mit 29 Punkten auf Tabellenplatz drei und hat in den ersten zwölf Spielen 32 Tore erzielt, so viele wie kein anderes Team. Nach dem 2:0 gegen den VfB Stuttgart in der UEFA Champions League am Mittwoch reist Inter zudem mit Rückenwind aus der Wochenmitte an: Petar Sučić und der zurückgekehrte Kapitän Lautaro Martínez erzielten die Tore.

Vor diesem Zu-null-Sieg auf europäischer Bühne hatte Inter am vergangenen Sonntag in Bergamo ein turbulentes Serie-A-Spiel überstanden und sich von Atalanta in einem denkwürdigen Duell mit 4:4 getrennt.

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Nun wartet das erstarkte Genoa von Daniele De Rossi, das mit vier Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen auf Platz zehn und 16 Punkte geklettert ist. Am Sonntag sicherte Milutin Osmajić mit zwei Toren in der ersten Halbzeit einen 2:0-Auswärtssieg bei Sassuolo, während Justin Bijlow sieben Paraden zeigte. Genoa reist nun in die Lombardei und will eine Durststrecke beenden: Bei den letzten zehn Serie-A-Gastspielen im San Siro gelang dem Team nur ein Tor.

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