Italien Serie A - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter gegen Monza beginnt am 22. Aug. 2026 um 12:30 Uhr EST und 17:30 Uhr GMT.

Inter gegen Monza zum Auftakt der Serie A 2026/27

Inter startet im San Siro gegen den Aufsteiger Monza in die Titelverteidigung in der Serie A. Monzas letzter Aufenthalt in der höchsten Spielklasse endete mit einer Niederlage an diesem ikonischen Schauplatz.

Inter sicherte sich in der vergangenen Saison souverän den 21. Titel in der Serie A mit elf Punkten Vorsprung, erzielte die meisten Tore (89) und kassierte gemeinsam die viertwenigsten Gegentore (35). In seiner Debütsaison an der Seitenlinie wurde Trainer Cristian Chivu erst zum fünften Coach, der den Scudetto im ersten Jahr bei dem Klub gewann. Die Nerazzurri haben seit 2009/10 keine zwei Meistertitel in Folge mehr gewonnen. Denzel Dumfries ist ein namhafter Abgang, während das englische Defensivduo John Stones und Djed Spence zur Verstärkung der Hintermannschaft gekommen ist.

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Monza kehrte nach einjähriger Abwesenheit über die Aufstiegs-Play-offs der Serie B in die höchste Spielklasse zurück und spielte im Finale insgesamt 2:2, bevor der Aufstieg dank der Ligaplatzierung gesichert wurde. Der neue Trainer Ivan Jurić führte sein Team am vergangenen Freitag mit einem 2:0 gegen den unterklassigen Klub Avellino in die nächste Runde der Coppa Italia, doch der Start in die Serie-A-Saison könnte für Monza kaum schwieriger sein als mit einer Reise zum amtierenden Meister. Das jüngste Spiel in der höchsten Spielklasse fand im San Siro statt und endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Milan. Die Biancorossi beendeten die Tabelle 2024/25 mit 18 Punkten als Schlusslicht. Eine Verbesserung ist diesmal Pflicht, wenn sie die Klasse halten wollen.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Inter hat keine größeren Verletzungssorgen, während Matteo Pessina Monza nach einem Knieproblem mindestens vier Monate lang fehlen wird.

Monza erzielte in sechs der vergangenen acht Pflicht-Auswärtsspiele mindestens zwei Tore.

Lautaro Martinez blieb in seinen vergangenen beiden direkten Duellen ohne Treffer, hatte zuvor gegen Monza aber fünf Tore in vier Spielen erzielt.

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Teamnews & Kader

Inter geht ohne Henrikh Mkhitaryan in den Auftakt, da er gesperrt ist. Cristian Chivu hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, zudem sind keine verletzungsbedingten Ausfälle aufgeführt. Weitere Updates zum Kader werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei Monza sind in den verfügbaren Daten weder Sperren noch Verletzungen aufgeführt. Ivan Juric kann vor der Rückkehr seines Teams in die Serie A aus dem Vollen schöpfen, auch wenn eine bestätigte Aufstellung noch nicht veröffentlicht wurde.

Form

Inters letzte fünf Ergebnisse umfassen sowohl die Vorbereitung als auch die finalen Wochen der vorherigen Saison. In diesem Zeitraum stehen drei Siege, ein Unentschieden und ein Unentschieden zu Buche, bei neun erzielten Toren und sieben Gegentoren. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg in der Vorbereitung gegen Juventus, zudem gab es ein 1:1 gegen AC Milan, bevor Manchester City besiegt wurde. Das letzte Pflichtspielergebnis war im Mai ein 3:3 gegen Bologna in der Serie A.

Monzas letzte fünf Spiele zeichnen ein durchwachseneres Bild. Es gab zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, bei zehn erzielten Toren und zehn Gegentoren. Die jüngste Partie endete mit einem 3:3 gegen Calcio Padova in einem Freundschaftsspiel, das beste Ergebnis der Vorbereitung war ein 4:2 gegen Milan Futuro. Der letzte Pflichtspieleinsatz endete bereits im Mai mit einer 0:2-Niederlage gegen Catanzaro in der Serie B.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand in einem Testspiel im August 2025 statt, als die Partie mit Monza als nomineller Heimmannschaft 2:2 endete. Davor besiegte Inter Monza im März 2025 in einem Serie-A-Spiel im Giuseppe Meazza mit 3:2. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann Inter zweimal, Monza kein einziges Mal, und zwei Partien endeten unentschieden. Zudem trennten sich beide Teams im September 2024 in der Serie A mit 1:1.