Inter gegen Genoa wird von DAZN übertragen, das die Rechte an allen Spielen der Serie A hält. Auch bei Sky Sport und NOW ist die Partie zu sehen. Hier findest Du die verfügbaren TV-Sender und Livestream-Optionen.

Du möchtest sicherer auf Deinen gewohnten Streamingdienst zugreifen oder befindest Dich in einer anderen Region der Welt, in der geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorge Dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf Dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf Dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wähle den Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Verbinde Dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (Deine IP-Adresse) zu ändern.

Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (Deine IP-Adresse) zu ändern. Besuche den offiziellen Anbieter. Rufe die Website auf oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Rufe die Website auf oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält. Melde Dich an und finde den Stream. Erstelle ein Konto oder melde Dich beim offiziellen Anbieter an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Italien Serie A - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter empfängt Genoa am Samstagabend im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand zu einem Spiel der Serie A.

Die Mannschaft von Cristian Chivu liegt mit 29 Punkten auf Platz drei und hat an den ersten zwölf Spieltagen 32 Tore erzielt, mehr als jedes andere Team der Liga. Inters Angriff geht nach dem 2:0 am Mittwoch in der Champions League gegen Stuttgart mit Rückenwind in die Partie. Sucic traf per Elfmeter, Lautaro Martinez erzielte nach mehr als einem Monat wieder ein Tor.

Vor dem Sieg auf europäischer Bühne hatte Inter in einer torreichen Partie bei Atalanta in Bergamo 4:4 gespielt. Wie es Bastoni nach dem Spiel gegen Stuttgart geht, bleibt abzuwarten. Er wurde in der ersten Halbzeit wegen eines muskulären Problems am Oberschenkel ausgewechselt.

Das Genoa von Daniele De Rossi liegt mit 16 Punkten auf Platz zehn und hat vier seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Am vergangenen Sonntag setzte sich Genoa auswärts mit 2:0 gegen Sassuolo durch. Milutin Osmajic erzielte beide Tore, Justin Bijlow parierte siebenmal.

Im San Siro will Genoa eine Negativserie beenden: Bei den letzten zehn Auswärtsspielen in der Serie A gegen Inter gelang der Mannschaft nur ein Treffer.

Hier findest Du alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream für das Spiel.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei den Gastgebern dürfte Chivu auf folgende Startelf setzen: Josep Martinez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stankovic, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram, Pio Esposito. Bonny, Zielinski und Calhanoglu fallen verletzt aus, gesperrt ist niemand.

De Rossis Genoa dürfte mit folgender Startelf antreten: Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traore, Baldanzi; Messias, Osmajic. Colombo und Nuredini stehen nicht zur Verfügung, Sperren gibt es keine. Weitere Informationen folgen kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Inter holte aus den letzten fünf Spielen drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das jüngste Ergebnis ist das 2:0 in der Champions League gegen Stuttgart am 25. November. Zuvor gab es in der Liga ein 4:4 gegen Atalanta, davor ein 2:0 gegen Como und einen 3:0-Auswärtssieg bei Feyenoord. Die Niederlage war das 1:3 im Derby gegen AC Mailand.

Genoa gewann viermal und verlor einmal, Unentschieden gab es keine. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer. Das jüngste Spiel war das 2:0 bei Sassuolo am 22. November. Zuvor hatte Genoa Lecce mit 2:1, Juventus mit 2:0 und Venezia mit 1:0 besiegt. Die einzige Niederlage war das 1:2 gegen AC Mailand.

Direktvergleich

Das letzte Duell war das Serie-A-Spiel zwischen Inter und Genoa am 28. Februar 2026, das 2:0 endete. Von den letzten fünf Begegnungen gewann Inter vier, dazu gab es ein Unentschieden und keinen Sieg für Genoa. Inter erzielte neun Tore und kassierte vier Gegentreffer. Das 2:2 am 17. August 2024 in Genua war das einzige dieser Spiele, das Inter nicht gewann.

Tabelle

In der Serie A liegt Inter auf Platz drei, Genoa ist Zehnter.