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Italien Serie A
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Giuseppe Meazza
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Inter gegen Como heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Inter Mailand - Como
Inter Mailand
Como
Italien Serie A

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen Inter und Como: Anstoßzeit und Team-News

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Giuseppe Meazza

Inter gegen Como wird live auf DAZN, Sky Sport und NOW übertragen. Hier erfährst du, wie du das Spiel im TV und im Livestream verfolgen kannst.

Das Giuseppe Meazza ist Schauplatz eines der meist erwarteten Spiele dieses Serie-A-Spieltags: Inter und Como treffen in einem lombardischen Derby aufeinander, bei dem sich zwei formstarke Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ambitionen gegenüberstehen.

Inter von Cristian Chivu geht nach einer starken Leistung in der Champions League in dieses Spiel: Die Mannschaft gewann in Rotterdam mit 3:0 gegen Feyenoord, wobei Djed Spence zu den auffälligsten Spielern gehörte. In der Liga wiegt die Niederlage im Derby gegen AC Milan allerdings noch schwer, und das Team sucht nach Konstanz.

Como hingegen ist in absoluter Topform. Die Mannschaft von Cesc Fabregas hat Lens gerade in der Champions League mit 9:1 deklassiert, ein Ergebnis, das in ganz Europa für Aufsehen gesorgt hat. In der Serie A ist Como seit Wochen ungeschlagen. Fünf Siege in den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, dass dieses Team keine Krise kennt.

Fabregas hat etwas geschaffen, das im italienischen Fußball selten ist: eine Mannschaft, die spektakulären Fußball spielt und Ergebnisse liefert. Das 9:1 gegen Lens war kein Einzelfall: Zuvor gab es bereits Kantersiege gegen Leipzig und Manchester United. Como ist keine Überraschung mehr, sondern eine feste Größe.

Auf der anderen Seite wartet Chivu noch darauf, dass die im Sommer gekommenen englischen Verstärkungen Stones, Jones und Spence Konstanz finden. Spence zeigte gegen Feyenoord positive Ansätze, die anderen beiden fallen aber weiterhin aus.

In der Serie A steht Inter auf Platz zwei, Como auf Platz vier: Dieses direkte Duell kann die Kräfteverhältnisse in der Tabelle verschieben.

Hier findest du alle Informationen dazu, wo Inter gegen Como live im TV und im Livestream zu sehen ist.

Neuigkeiten zu den Teams

Inter Mailand vs Como Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
Aufstellung
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. SucicP. SucicN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramJ. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfÁlex ValleÁlex ValleL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter Mailand

Startelf

Como

Trainer

  • C. Chivu
  • Cesc Fàbregas

Chivu muss auf Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones und John Stones verzichten: Im Angriff fehlt damit ein wichtiger Spieler, auch in Abwehr und Mittelfeld gibt es mehrere Lücken. In der voraussichtlichen Startelf von Inter steht Josep Martinez im Tor, davor verteidigen Bisseck, Bastoni und Akanji. Im Mittelfeld sind Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella und Calhanoglu vorgesehen, Marcus Thuram ist die einzige Spitze.

Fabregas muss seinerseits auf Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean und Jayden Addai verzichten. Trotz der Ausfälle bleibt Como konkurrenzfähig: Butez steht im Tor, Yan Couto, Ramon, Kempf und Kaiki bilden die Abwehr, Milla und Ricci das Mittelfeld. Nico Paz, Baturina und Da Cunha sollen Douvikas im offensiven Mittelfeld unterstützen.

Aktuelle Form

INT

INT - Form

SHK
S1-0
FIO
S2-1
VEN
S0-2
MIL
N3-1
FEY
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COM

COM - Form

MUN
S4-1
SAS
S2-0
TOR
S1-3
VEN
S1-0
RCL
S1-9
Tor erzielt (kassiert)
19/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Inter hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht, bei insgesamt positiver Torbilanz. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Champions League mit 3:0 gegen Feyenoord. Die Niederlage kassierte sie beim 1:3 im Serie-A-Derby gegen AC Milan. In den europäischen Wettbewerben zeigte sich Inter stabil und traf bei allen jüngsten Siegen.

Como hat alle fünf letzten Pflichtspiele gewonnen und dabei beeindruckend viele Tore erzielt. Der jüngste Sieg war das sensationelle 9:1 gegen Lens in der Champions League, bei dem Douvikas einen Hattrick erzielte. Zuvor hatte Como auch Manchester United in Europa mit 4:1 geschlagen. Diese Serie spricht für sich.

Direkte Duelle

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenComo
4
1
0
Italien Coppa Italia
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
Como badge
Como
COM
2
END
Italien Serie A
Como badge
Como
COM
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
4
END
Italien Coppa Italia
Como badge
Como
COM
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
4
Como badge
Como
COM
0
END
Italien Serie A
Como badge
Como
COM
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
13Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt, als Inter Como in der Coppa Italia mit 3:2 besiegte. Von den fünf jüngsten Begegnungen gewann Inter drei, Como holte einen Sieg und ein Unentschieden. Das direkte Duell in der Serie A im Dezember 2025 endete in Mailand mit einem klaren 4:0 für Inter.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
N
S
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
S
S
S
S
N
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
S
N
N
N
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
11
FC TurinFC TurinTOR
114251517-214
U
N
N
S
S
12
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
U
N
N
N
S
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
N
S
U
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht Inter derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, Como auf dem vierten.

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