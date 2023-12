Das neue Heim-Trikot von Inter Miami wurde offenbar geleakt. Mit neuem Sponsor soll es sich am WM-Sieger-Trikot von Lionel Messi orientieren.

WAS IST PASSIERT? Die Plattform Footy Headlines, die vor allem für Trikot-Leaks bekannt ist, will einen Entwurf des neuen Trikots von Inter Miami zugespielt bekommen haben. Dabei soll sich das Design des adidas-Trikots am Template orientieren, das Argentinien und Superstar Lionel Messi bei deren Weltmeisterschaft im Dezember 2022 trugen.

WIE SIEHT DAS TRIKOT AUS? Anstatt des bisherigen "Real Pink" soll das Trikot nun etwas dunkler sein, die beschriebene Farbe lautet "Easy Pink". Anders als das bisherige Trikot soll das neue keinen Polokragen mehr haben, sondern einen schwarz abgesetzten Bund, von dem die adidas-Streifen nach außen gehen. Dasselbe adidas-Template trug Lionel Messi bereits beim WM-Titel vor rund einem Jahr. Statt blau-weißen Streifen soll das Trikot jedoch einfarbig "Easy Pink" sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Sowohl das adidas-Logo als auch das Club-Logo von Inter Miami sollen sich zentral über dem Sponsor einreihen - der ebenfalls neu ist. Anstatt des bisherigen Sponsors soll nun die Kreuzfahrtgesellschaft "Royal Caribbean" mit ihrem Logo werben - ein Anker mit einer Krone darüber.