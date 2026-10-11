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Tim Ursinus

Im Alter von nur 23 Jahren! BVB-Spieler verkündet Karriereende

Bundesliga
Borussia Dortmund
BVB II
Deutschland 4
F. Paschke

Borussia Dortmunds Felix Paschke hat mit nur 23 Jahren seine Karriere beendet.

Das bestätigte der BVB am Samstag auf seinen sozialen Kanälen. "Es ist sehr bedauerlich, dass Felix seine Fußballkarriere in so jungen Jahren beenden muss. Wir haben ihn als engagierten Spieler kennengelernt. Er hat bis zuletzt an der Rückkehr auf den Platz gearbeitet", wird U23-Sportchef Ingo Preuß in dem Beitrag zitiert.

Paschke war 2024 aus der Reserve des Hamburger SV nach Dortmund gewechselt, kam verletzungsbedingt bis dato aber nur zu 16 Einsätzen. Zuletzt stand der Mittelfeldspieler in einem Testspiel im Januar 2025 auf dem Platz. Unter anderem erlitt der Rechtsfuß einen Kreuzbandriss, ehe weitere körperliche Beschwerden hinzukamen.

"Ich möchte mich bei meinen Mitspielern, Trainern, Verantwortlichen sowie dem gesamten medizinischen Team und allen Mitarbeitern des Vereins für die Unterstützung über die Jahre bedanken. Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt und auch während meiner langen Verletzungszeit immer große Unterstützung erfahren. Dadurch konnte ich alles dafür geben für den Versuch, wieder auf den Platz zurückzukehren. Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin nur das Beste und werde den Weg meiner Mannschaft auch in Zukunft aufmerksam verfolgen", erklärte Paschke.


Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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