Im Alter von nur 23 Jahren! BVB-Spieler verkündet Karriereende

Das bestätigte der BVB am Samstag auf seinen sozialen Kanälen. "Es ist sehr bedauerlich, dass Felix seine Fußballkarriere in so jungen Jahren beenden muss. Wir haben ihn als engagierten Spieler kennengelernt. Er hat bis zuletzt an der Rückkehr auf den Platz gearbeitet", wird U23-Sportchef Ingo Preuß in dem Beitrag zitiert.

Paschke war 2024 aus der Reserve des Hamburger SV nach Dortmund gewechselt, kam verletzungsbedingt bis dato aber nur zu 16 Einsätzen. Zuletzt stand der Mittelfeldspieler in einem Testspiel im Januar 2025 auf dem Platz. Unter anderem erlitt der Rechtsfuß einen Kreuzbandriss, ehe weitere körperliche Beschwerden hinzukamen.

"Ich möchte mich bei meinen Mitspielern, Trainern, Verantwortlichen sowie dem gesamten medizinischen Team und allen Mitarbeitern des Vereins für die Unterstützung über die Jahre bedanken. Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt und auch während meiner langen Verletzungszeit immer große Unterstützung erfahren. Dadurch konnte ich alles dafür geben für den Versuch, wieder auf den Platz zurückzukehren. Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin nur das Beste und werde den Weg meiner Mannschaft auch in Zukunft aufmerksam verfolgen", erklärte Paschke.



