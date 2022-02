HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:2

Es ist das absolute Topspiel der gesamten 2. Bundesliga: Am 24. Spieltag hat der Hamburger SV heute Werder Bremen zum Nord-Derby zu Gast. Anpfiff im Volksparkstadion ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

Neben dem enormen Prestige steht natürlich auch sportlich heute extrem viel auf dem Spiel. Werder war vor dem Spieltag Tabellenführer, der HSV rangierte vor den Siegen von St. Pauli und Darmstadt auf Rang zwei. Wer heute gewinnt, macht also einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga.

Der HSV hat Werder Bremen zu Gast: Hier bei GOAL informieren wir Euch heute im LIVE-TICKER zum Nord-Derby. Du willst das Spiel lieber live im TV oder STREAM sehen? HIER gibt es alle Informationen zur Übertragung von HSV - Bremen!

HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen heute live im TICKER: Das Derby im Überblick

Hamburger SV - Werder Bremen Spielstand: 1:2 Tore 0:1 Ducksch (10., Elfmeter), 1:1 Meffert (46.), 1:2 Füllkrug (51., Elfmeter) Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Muheim, Vuskovic, Schonlau, Heyer - Meffert, Reis (71. Kinsombi) - Alidou (46. Chakvetadze), Kittel, Jatta - Glatzel Aufstellung Werder Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Gross, Bittencourt (71. Rapp), Jung - Schmid - Ducksch, Füllkrug Gelbe Karten Schmid (Werder, 45.), Jatta (HSV, 51.), Heyer (HSV, 61.)

71. | Dann wird getauscht. Aufseiten der Gäste verlässt Leonardo Bittencourt den Rasen, den dafür Nicolai Rapp betritt.

69. | Rechts im Sechzehner zieht Moritz Heyer ab. Den Linksschuss aufs lange Eck faustet Jiri Pavlenka nach einer schönen Flugeinlage zur Seite weg.

66. | Der HSV hat seit Wiederbeginn schon genauso häufig aufs Tor geschossen wie im gesam ten ersten Durchgang. Allein das deutet bereits auf eine Leistungssteigerung hin. Noch ist für die Hausherren nichts verloren.

64. | Bakery Jatta bringt einen langen Ball gut unter Kontrolle und legt klug zurück. Halbrechts von der Strafraumgrenze feuert Robert Glatzel mit dem rechten Fuß. Den Flachschuss aufs kurze Eck hält Jiri Pavlenka sicher.

61. | Wegen eines Fouls an Romano Schmid holt sich Moritz Heyer seine fünfte Gelbe Karte ab und wird am kommenden Spieltag gesperrt fehlen.



59. | Offenbar sind zu deftige Worte von der Hamburger Bank in Richtung der Ohren von Daniel Siebert vorgedrungen. Oder der vierte Offizielle hat ihm etwas gesteckt. In jedem Fall zeigt der Unparteiische vor der Gästebank die Gelbe Karte.

58. | Aus der zweiten Reihe zieht Marvin Ducksch mit dem rechten Fuß ab. Der Ball springt links am Gehäuse von Daniel Heuer Fernandes vorbei.

56. | Eine direkte Antwort kann der HSV nicht auf die Beine stellen. So beruhigt sich das Geschehen erst einmal. Das dürfte ganz nach dem Geschmack von Werder sein.

53. | Kaum war dem HSV der Ausgleich gelungen, laufen die Rothosen nun wieder hinterher. Mit dem Erfolgserlebnis im Sinn sollte es den Hamburgern nun aber doch flüssiger von der Hand gehen. Die Jungs von Tim Walter wissen doch jetzt, wo das Tor steht.

51. | Tooooor! Hamburger SV - SV WERDER BREMEN 1:2. Diesmal tritt Niclas Füllkrug zum Handelfmeter an und verwandelt genauso souverän wie der Kollege Marvin Ducksch zu Beginn der Partie. Während Daniel Heuer Fernandes auf die rechte Seite unterwegs ist, fliegt der Ball ins linke Eck. Für den Stürmer bedeutet das den elften Saisontreffer.

51. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOR für Werder! Füllkrug trifft per Elfmeter zum 1:2

51. | Bakery Jatta kassiert für das Handspiel seine zweite Gelbe Karte der Saison.

50. | Schon wieder muss ein VAR-Entscheid her. Bakery Jatta bekommt einen Schussversuch von Mitchell Weiser im Strafraum an die Hand. Daniel Sieber geht raus an den Monitor. Bei seiner Rückkehr deutet der Referee auf den Punkt. WIeder Handelfmeter für Werder!

47. | In der Tat befindet sich der linke Fuß von Mitchell Weiser näher zum Tor. Und da Sonny Kittel zwischendurch den Ball nicht noch berührt, ist alles sauber. Der erste Saisontreffer von Jonas Meffert findet Anerkennung.

46. | Tooooor! HAMBURGER SV - SV Werder Bremen 1:1. Noch ist keine Minute gespielt, da liegt der Ball im Bremer Tor. Jonas Meffert steht nach einem abgefälschten Schussversuch von Robert Glatzel goldrichtig und schiebt die Kugel aus kurzer Distanz ins rechte Eck. Jubel mag zunächst nicht aufkommen. Aller vermuten eine klare Abseitsposition. Die ist es aber nicht, es folgt eine Überprüfung.

46. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOR für den HSV! Meffert zum 1:1

46. | Ohne personelle Veränderungen schickt Ole Werner seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im Volksparkstadion.

46. | Tim Walter wechselt zur Pause. Faride Alidou bleibt in der Kabine. Dafür spielt fortan Giorgi Chakvetadze.

ANPFIFF 2. HALBZEIT | HSV vs. Werder Bremen heute live im TICKER | Pausenstand: 0:1

Halbzeit | Nach 45 Minuten liegt der Hamburger SV im Nordduell gegen den SV Werder Bremen mit 0:1 zurück. Vor 25.000 Zuschauern im Volksparkstadion verdienten sich die Gäste die Führung durch ihre um so vieles größere Zielstrebigkeit. Natürlich hatte die Mannschaft von Ole Werner Glück mit der etwas umstrittenen Handelfmeterentscheidung. Darüber hinaus jedoch strahlten beinahe nur die Grün-Weißen bisher Gefahr aus. Dagegen verbuchte der HSV einzig die größeren Spielanteile für sich. Doch damit wussten die Hausherren kaum etwas anzufangen. Zwei kümmerliche Torschüsse und ein richtigerweise wegen eines Fouls abgepfiffenes Tor kamen zu Stande. Das ist zu wenig, da muss von den Rothosen nach der Pause mehr kommen.

HALBZEIT | HSV vs. Werder Bremen heute live im TICKER | Pausenstand: 0:1

45.+4 |

Dann bittet Schiedsrichter Daniel Siebert die Akteure erst einmal zur Pause in die Kabinen.

45.+1 | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

44. Minute | Nach einem Einwurf auf der rechten Seite bekommt Bakery Jatta den Ball von Sonny Kittel zurück, bringt die Kugel flach in die Mitte. Im Torraum rutscht Robert Glatzel in die Hereingabe und lenkt das Spielgerät am langen Eck vorbei.

42. Minute | Nach einem Zuspiel von Marvin Ducksch schlägt Mitchell Weiser halbrechts an der Strafraumgrenze noch einen Haken zur Mitte, lässt Miro Muheim mühelos stehen und schießt mit dem linken Fuß am kurzen Eck vorbei.

39. Minute | Jetzt ist der HSV mal im Pressing erfolgreich, erobert den Ball, doch dann geht es erst einmal hintenrum. So können sich die Gäste stellen - in Erwartung des nächsten zaghaften Hamburger Vorwärtsdringens.

37. Minute | Einmal mehr bleibt ein HSV-Angriff stecken, weil die Akteure nicht gut abgestimmt erscheinen. Die Rothosen kommen einfach nicht durch. Werder arbeitet defensiv überragend, lässt hier gar nicht zu.

35. Minute | Inzwischen kann der HSV von Glück sagen, dass es nur 0:1 steht - bei diesen prächtigen Gelegenheiten der Gäste. Dennoch sollten die Hausherren alsbald mehr mit dem Ball anfangen. Nach wie vor ist das ganz dünn, was die Hamburger spielerisch anbieten.

33. Minute | Durchs Zentrum zieht Marvin Ducksch jetzt selbst zum Tor, kommt im Sechzehner an und versucht den Heber mit dem linken Fuß. Den Braten riecht Daniel Heuer Fernandes und vereitelt damit die nächste Bremer Großchance.

30. Minute | Jetzt geht Werder früh drauf. Links an der Seitenlinie fängt Anthony Jung einen Aufbaupass des Kontrahenten ab, spielt sofort nach vorn auf Marvin Ducksch. Der hat frei Bahn, zieht in den Strafraum und passt flach in die Mitte zu Leonardo Bittencourt. Aus etwa neun Metern schießt der direkt. Daniel Heuer Fernandes reagiert phänomenal. Da zuckt die Hand reflexartig nach oben. Welch eine sensationelle Parade!

27. Minute | Hamburg erlaubt sich viele Ungenauigkeiten. Dadurch bleiben die eigenen Angriffe immer wieder stecken und führen nicht zu einer Abschlusshandlung. Natürlich stört der Gegner auch immer wieder geschickt.

25. Minute | Am Ball ist der HSV häufiger. Auch das Zweikampfverhalten stimmt. Beides jedoch wissen die Rothosen noch nicht gewinnbringend einzusetzen. Lediglich ein Torschuss wurde bislang registriert. Da stellen die Gäste deutlich mehr auf die Beine und führen daher nicht unverdient.

23. Minute | Trotz der Führung bleiben die Bremer aktiv, starten immer wieder eigene Aktionen. Und da ist stets Zug drin, womit die Szenen viel mehr Gefahr versprechen. Jetzt bringt Christian Groß mit dem rechten Fuß einen Distanzschuss aus ziemlich zentraler Position an. Der Ball streicht knapp am linken Pfosten vorbei.

20. Minute | An der Seitenlinie winkt Tim Walter wiederholt ab. Der HSV-Trainer war natürlich auch schon mit der Handelfmeter-Entscheidung zuungunsten seiner Mannschaft nicht einverstanden und versteht die Welt nicht mehr.

19. Minute | Dann liegt der Ball doch tatsächlich im Bremer Tor. Allerdings meldet der Unparteiische Einwände an. Robert Glatzel soll nach der Flanke von der linken Seite mit beiden Händen gegen Ömer Toprak gestoßen haben. Inwieweit das so viel Intensität dabei ist, darüber lässt sich streiten. In jedem Fall hat der Stürmer seine Hände im Einsatz, womit das keine Fehlentscheidung ist. Die VAR-Kollegen von Siebert schreiten somit nicht ein. Es bleibt beim 0:1.

18. Minute | Nach wie vor entwickeln die Gäste mehr Zielstrebigkeit. Jetzt taucht Niclas Füllkrug halblinks im Strafraum auf und fackelt nicht langer. Der flache Linksschuss rollt am langen Eck vorbei.

15. Minute | Die Hamburger bemühen sich also um eine Antwort. Viel mehr aber kommt fürs Erste nicht dabei heraus.

13. Minute | Jetzt erarbeiten sich die Hamburger ihren ersten Eckstoß.

10. Minute | Marvin Ducksch übernimmt die Verantwortung, verlädt Daniel Heuer Fernandes und schießt den Handelfmeter mit dem rechten Fuß überlegt ins rechte Eck. Für den Stürmer und Bremer Toptorschützen bedeutet das den 13. Saisontreffer.

10. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOR für Werder! Ducksch trifft per Elfmeter zum 0:1

9. Minute | Natürlich wird das Abseitstor von Bittencourt überprüft. Dabei geht es dann aber noch um etwas anderes - ein Handspiel von Jonas Meffert im Strafraum. Daher dauert das ein Weilchen. Daniel Siebert wird an den Monitor gebeten. Als die Schiedsrichter zurückkehrt, gibt es Elfmeter.

7. Minute | Jetzt erarbeiten sich die Gäste den ersten Eckstoß dieser Begegnung. Nach der Hereingabe von Niclas Füllkrug haut Romano Schmid halbrechts in der Box am Ball vorbei. Danach findet Christian Groß mit einem Diagonalball Leonardo Bittencourt. Dieser köpft aus ganz kurzer Distanz ein, steht aber klar im Abseits.

5. Minute | Jetzt versuchen es auch die Hausherren mal etwas zielgerichteter. Über die linke Seite nähert man sich dem Sechzehner. Doch auch hier wir der Angriff nicht zu Ende gebracht. Es bleibt beisderseits bei Stückwerk.

3. Minute | Während der HSV eher darauf aus ist, am Ball Ruhe reinzubringen, gehen die Werderaner zielstrebiger zu Werke und verscuhen etwas zu kreieren. Allerdimgs führen Ungenauigkeiten dazu, dass sich bisher nichts Nennenswertes ergibt.

ANPFIFF | Los geht's, das Derby läuft!

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Daniel Siebert. Der 37-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 79. Einsatz im deutschen Fußball-Unterhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Jan Seidel und Richard Hempel. Als vierter Offizieller fungiert Franz Bokop.

Vor Beginn | Übrigens ging die Hinrundenpartie vom 7. Spieltag mit 2:0 an den HSV. Es handelte sich um den ersten Vergleich überhaupt in der 2. Liga. In all den Jahren zuvor begegnete man sich überwiegend eine Etage höher - in Hamburg letztmals im September 2017 (0:0). Auch in der Spielzeit davor wurden die Punkte im Volkspark geteilt (2:2). Der letzte Hamburger Heimsieg geht auf April 2016 zurück (2:1). Bremen gelang der letzte Dreier beim ewigen Nordrivalen im September 2013 (2:0). Seither sind die Grün-Weißen beim HSV in vier Partien ohne Sieg.

Vor Beginn | Werder ist seit acht Pflichtspielen unbezwungen. Letztmals mit leeren Händen stand man Ende November in Kiel da (1:2). Seither bestritt man unter anderem vier Auswärtspartien, die allesamt gewonnen wurden - in Regensburg (3:2), Hannover (4:1), Paderborn (4:3) und Rostock (2:1).

Vor Beginn | Zu Hause hat der HSV in dieser Saison noch gar kein Pflichtspiel verloren, musste allerdings auch schon in sechs Fällen mit einem Zähler zufrieden sein. Saisonübergreifend ist man im Volksparkstadion seit 15 Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage auf heimischer Wiese setzte vor beinahe elf Monaten. Anfang April unterlagen die Hanseaten dem SV Darmstadt 98 mit 1:2.

Vor Beginn | Ein Remis würde dafür keinem genügen. Die Unentschieden-Könige aus Hamburg (11) sollten also voll punkten. Dabei bauen die Rothosen auf die mit Abstand beste Defensive der Liga. Mit 21 Gegentreffern kassierte der HSV zehn weniger als Werder. Das kompensieren die Grün-Weiß offensiv nur bedingt, haben lediglich zwei Tore mehr erzielt als die Hamburger. Interessanterweise trifft hier die zweitstärkste Heim- auf die zweitbeste Auswärtsmannschaft.

Vor Beginn | Das Nordduell der alten Bundesligarivalen ist in der Tat ein Spitzenspiel. Der Vierte empfängt den Dritten. Beide ringen um den Aufstieg und sind lediglich durch einen Punkt voneinander getrennt. Als zusätzlicher Anreiz gilt, dass der heutige Sieger die Tabellenspitze erklimmen wird.

Vor Beginn | Aufseiten der Gäste tauscht Ole Werner einen Spieler aus, setzt Nicolai Rapp auf die Bank, um Leonardo Bittencourt nach abgesessener Gelbsperre wieder in die Bremer Startelf beordern zu können.

Vor Beginn | Für den SV Werder Bremen stehen anfangs diese elf Akteure auf dem Rasen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Groß, Jung, Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch.

Vor Beginn | Verstärkt fällt in dieser Phase der Saison auf, dass die Trainer ihre Stammformation gefunden haben und dieser regelmäßig ihr Vertrauen schenken. Das gilt heute auch für Tim Walter, der sein Team um Vergleich zum letzten Punktspiel unverändert auf den Rasen schickt.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der Hamburger SV geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 24. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen.

HSV vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV:

Heuer Fernandes - Muheim, Vuskovic, Schonlau, Heyer - Meffert, Reis - Alidou, Kittel, Jatta - Glatzel

Bremen setzt auf folgende Aufstellung:

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, Gross, Bittencourt, Jung - Schmid - Ducksch, Füllkrug

HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Derby heute

Der Hamburger SV trifft seit BL-Gründung zum 120. Mal in einem Pflichtspiel auf Werder Bremen, gegen keinen anderen Verein traten die Rothosen seitdem so oft an. Werder traf im Profifußball nur auf den FC Bayern noch öfter (124-mal) als auf den HSV.

Werder Bremen feierte im Profifußball nur gegen den FC Schalke mehr Siege (47) als gegen den Hamburger SV (45). Die Rothosen kassierten nur gegen den FC Bayern mehr Niederlagen im Profifußball (74) als gegen Werder.

Erstmals seit dem 27. Spieltag 2019/20 (damals Bielefeld als Erster gegen den HSV) kommt es wieder zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer (Werder Bremen) und dem Tabellenzweiten (Hamburger SV). Der Tabellenführer gewann nur eins dieser letzten 11 Duelle: (6U 4N): im Oktober 2019 siegte der HSV zu Hause mit 6-2 gegen den VfB Stuttgart.

Der Hamburger SV verlor in der 2. Liga keins seiner sieben Duelle gegen den jeweiligen Tabellenführer (4S 3U). Innerhalb von fünf Spieltagen tritt der HSV zum dritten Mal gegen einen Tabellenführer an: am 20. Spieltag gab es zu Hause ein 2-1 gegen St. Pauli, am 21. Spieltag ein 5-0 beim SV Darmstadt.

Der Hamburger SV verlor seit einem 1-2 gegen Darmstadt Anfang April 2021 keins seiner 15 Pflichtspiele zu Hause (8S 7U) – eine solche Serie war dem HSV zuvor in diesem Jahrtausend nur von Mai 2007 bis März 2008 gelungen (damals sogar 22 Heimspiele).

Werder Bremen gewann zuletzt vier Liga-Auswärtsspiele in Folge – das ist eingestellter Vereinsrekord für Werder im Profifußball und war dem SVW zuvor nur 1981 in der 2. Liga Nord unter Otto Rehhagel gelungen. Genau wie jetzt unter Ole Werner waren es damals die ersten vier Gastspiele in Rehhagels Amtszeit.

Ole Werner verlor keins der ersten acht Pflichtspiele seiner Amtszeit bei Werder Bremen (7S 1U) – nur Otto Rehhagel war im Profifußball zuvor bei Werder mit so vielen ungeschlagenen Spielen in eine Amtszeit gestartet, erst im 12. Spiel kassierte er damals die erste Niederlage (2-3 bei Fortuna Köln).

Mit dem Hamburger SV (49.5 xG) und Werder Bremen (45.5 xG) treffen die beiden Teams aufeinander, die in dieser Zweitliga-Saison auf den höchsten Expected-Goals-Wert kommen. Werder hat zugleich den niedrigsten Expected-Goals-Against-Wert (26.1, HSV mit 33.6 auf Platz Acht).

Mit Hamburgs Robert Glatzel (6) auf der einen und Bremens Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug (jeweils 5) auf der anderen Seite treffen die drei besten Torjäger dieser Zweitliga-Rückrunde aufeinander. Mit seinem fünften Rückrunden-Tor im sechsten Spiel gegen Ingolstadt egalisierte Füllkrug zuletzt bereits seine Ausbeute aus der gesamten Hinrunde (in 16 Spielen).

Sonny Kittels sechs Torbeteiligungen in der Zweitliga-Rückrunde (3 Tore, 3 Assists) werden nur von Marvin Ducksch noch überboten (10). 17 Torbeteiligungen (7 Tore, 10 Assists) in einer Zweitliga-Saison überbot der Hamburger Kittel nur 2017/18 für den FC Ingolstadt (23).

HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

HSV vs. Werder heute live ... TV / STREAM / TICKER ... im TV: Sky im STREAM: Sky Go / Sky Ticket im TICKER: GOAL

In der 2. Bundesliga wird heute der 24. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wer das Derby HSV vs. Werder Bremen heute live im TV oder LIVE-STREAM überträgt.

HSV vs. Werder Bremen heute live im TICKER: Der Vorbericht zum Nord-Derby

Einst ging es um die Qualifikation für das Endspiel um den UEFA-Cup, den Sprung ins DFB-Pokalfinale oder zumindest um einen Platz in der Champions League. Ein Spitzenspiel ist das 156. Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch mehr als ein Jahrzehnt später noch - allerdings lediglich in der 2. Bundesliga.

Was aber der ganz speziellen Rivalität überhaupt keinen Abbruch tut. "Für unsere Region ist es das wichtigste Spiel in dieser Saison", sagt Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Und der Ex-Nationalspieler weiß, wovon er spricht. Der mittlerweile 41-Jährige stand selbst bei den legendären fünf Partien zwischen dem 22. April und 10. Mai 2009 auf dem Rasen, als der HSV auf drei verschiedenen Ebenen letztlich das Nachsehen hatte.

An diese denkwürdigen Begegnungen kann sich auch Werder-Trainer Ole Werner noch bestens erinnern, vor allem an die Emotionalität. "So gesehen ist es mein erstes richtiges Nordderby und eine Aufgabe, auf die ich mich extrem freue", sagte der Coach am Freitag.

Für den HSV war die Misserfolgsserie vor 13 Jahren ein schwarz-weiß-blaues Trauma, das aber mittlerweile überwunden ist. Der letzte Werder-Sieg im Volkspark ist jetzt mehr als acht Jahre her, und der verdiente 2:0-Sieg in der Vorrunde im Weserstadion beendete eine sportliche Derby-Durststrecke von fünf Jahren.

Dennoch sieht HSV-Coach Tim Walter die Gäste in einer leichten Favoritenrolle. "Werder hat mehr Bundesligaerfahrung und vielleicht ein bisschen mehr individuelle Klasse. Aber dem werden und müssen wir uns als Kollektiv entgegenstellen", äußerte der 46-Jährige.

Tatsächlich sind die Grün-Weißen längst in der neuen Liga angekommen und in der Tabelle am HSV vorbeigezogen. "Ole Werner holt nun das aus dem Kader heraus, was er individuell einfach hergibt", beschreibt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt die derzeitige Situation am Osterdeich.

Sieben Siege, ein Unentschieden - der Nachfolger des mittlerweile wegen der Nutzung eines gefälschten Impfausweises zu einer Geldstrafe verurteilten Trainers Markus Anfang hat den Doublegewinner von 2004 wieder auf Kurs gebracht.

Das Ziel der sofortigen Bundesliga-Rückkehr ist somit wieder eine realistische Vorgabe. Aber kein Selbstläufer, wie der rivalisierende Rautenklub von der Elbe bekanntlich leidvoll erfahren musste. Dreimal nach dem Bundesliga-Abstieg 2018 reichte es nur zum undankbaren vierten Platz, die Enttäuschung der Fans war und ist groß.

Aber sie wird spätestens zum Saisonende wieder in Begeisterung umschlagen, daran glaubt zumindest Thomas Wüstefeld. Der noch neue HSV-Boss blickt dem Prestigeduell jedenfalls optimistisch entgegen: "Ich sehe den Teamgeist in der Mannschaft und die positive Stimmung."

