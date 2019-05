HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga geht es für den Hamburger SV und den MSV Duisburg quasi um die Goldene Ananas. Alles zum Spiel live in TV und LIVE-STREAM.

In der 2. hat der den direkten Wiederaufstieg mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit verpasst. Am 34. Spieltag geht es nun gegen den feststehenden Absteiger . Anstoß der Partie ist am Sonntag , den 19. Mai , um 15.30 Uhr .

Nach drei Niederlagen am Stück haben die Rothosen aus Hamburg quasi keine Chance mehr auf Platz drei. Man liegt zwar nur drei Punkte hinter , hat aber ein um 21 Tore schlechteres Torverhältnis, weshalb man auch in der kommenden Saison zweitklassig spielen wird.

Bei den Zebras ist die Lage noch aussichtsloser. Bei ihnen steht der Abstieg in Liga drei bereits fest, weshalb das Saisonfinale für beide Teams bedeutungslos ist.

HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg - das Spiel am 34. Spieltag der . Doch wo läuft das Duell im TV oder im LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch und liefert alle Informationen rund um die Partie

HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg: Alle Infos zum Spiel

HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg heute live im TV sehen - geht das?

Die Partie zwischen dem HSV und dem MSV Duisburg am Sonntag wird nicht live im deutschen Free-TV gezeigt.

Nur der Bezahlsender Sky hat die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga und somit auch an der Partie aus dem Volksparkstadion. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München ist somit die einzige Möglichkeit, das Duell live und in voller Länge zu sehen.

Was Ihr tun müsst, um Euch die Begegnung live im TV anschauen zu können? Einfach nur die Registrierung bei Sky abschließen und dabei ein passendes Paket auswählen. Alle Informationen und Preise zu den verschiedenen Angeboten des Bezahlsenders findet Ihr auf der Sky-Website .

HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Sky hat die Rechte an der 2. Bundesliga und zeigt das Spiel zwischen dem HSV und Duisburg parallel zur TV-Übertragung auch live im Stream bei seinem Portal Sky Go . Sowohl für das Einzelspiel HSV vs. Duisburg als auch für die Konferenzschaltung gibt es dort einen LIVE-STREAM.

Wie bereits beim oberen Abschnitt erwähnt ist auch dieses Angebot nicht kostenlos. Nur Sky-Kunden haben Zugriff auf die Online-Plattform Sky Go , jeder Abonnent erhält dafür eigene Login-Daten. Somit kann man HSV vs. MSV heute live im Stream via Sky go schauen oder man sichert sich die flexiblere Variante Sky Ticket. Alle Infos dazu findet Ihr HIER.

Um Sky Go oder Sky Ticket nutzen zu können, braucht Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät (Handy, Laptop oder Tablet). Dafür einfach die passenden Apps herunterladen und dann kann es losgehen.

HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg: So seht Ihr die Highlights der 2. Bundesliga

Ihr habt heute keine Chance, HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg live im TV zu sehen und auch ein LIVE-STREAM steht Euch nicht zur Verfügung? Dann solltet Ihr auf die zuverlässige Highlight-Berichterstattung von DAZN zurückgreifen.

Die Highlights von HSV vs. Duisburg liefert DAZN Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Wer noch kein Abonnement von DAZN hat, kann den Streamingdienst ganz einfach 30 Tage lang kostenlos testen und alle Vorzüge ausprobieren: Highlights der 1. und 2. Bundesliga, dazu Live-Fußball aus den europäischen Top-Ligen und weiterer Live-Sport aus aller Welt.

HSV (Hamburger SV) vs. Duisburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer ohne TV oder LIVE-STREAM trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, für den haben wir eine Lösung - den LIVE-TICKER von Goal zu HSV (Hamburger SV) vs. MSV Duisburg.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der um 15.30 Uhr erfolgen wird, liefern wir dort die relevantesten Informationen rund um die Partie. Tore, Chancen, Karten, Wechsel - Ihr verpasst nichts!

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos.

