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Andreas Königl

"Hervorragende Arbeit!" Barca-Star schwärmt von Trainer Hansi Flick

FC Barcelona
Champions League
H. Flick
D. Olmo

Hansi Flick kommt mit Barcelona immer besser in Fahrt, Lob für seine Arbeit gibt es von Offensiv-Star Dani Olmo. Er will mit dem Deutschen die CL gewinnen.

Weltmeister Dani Olmo vom FC Barcelona hat seinen deutschen Vereinstrainer Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt.

"Wir glauben an seine Vorstellung von Fußball, das haben wir schon bewiesen und das werden wir weiterhin tun", sagte der 28-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Jedes Jahr gibt es Nuancen, die er verändert und anpasst – allein schon, weil uns die Gegner besser kennen. Der Trainer macht mit seinem Trainerstab hervorragende Arbeit, um zu verhindern, dass sie uns zu großen Schaden zufügen."

Er sehe auch Parallelen zwischen Flick und Spaniens Weltmeistercoach Luis de la Fuente. "Beide sind Motivatoren. Und: Beide sind sehr nahbar. Ihre Türen stehen wirklich immer offen. Wenn du etwas brauchst, eine Frage hast oder nur über irgendwas sprechen möchtest – du kannst zu beiden gehen. Immer", führte Olmo aus. De la Fuente erscheine aufgrund der gemeinsamen Muttersprache zwar manchmal "noch etwas nahbarer". Jedoch heiße das nicht, "dass Hansi nicht auch auf Englisch manchmal einen richtig guten Spruch raushaut".

Gemeinsam mit Flick wolle er bei Barca in diesem Jahr vor allem den Thron in der Königsklasse angreifen. "Unser Ehrgeiz ist ungebrochen, vielleicht noch größer", betonte Olmo: "Diese Motivation verstecken wir nicht. Wir wollen den Fans die Champions League wieder nach Hause bringen. Die Barça-Fans verdienen es schon seit Jahren, einen Champions-League-Sieg zu feiern. Und wir wollen ihnen diese Freude bereiten."

Als größte Konkurrenten sehe er Paris Saint-Germain, die Bayern, Arsenal und Real Madrid.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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