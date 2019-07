Hertha BSC: Preetz spricht über 30-Millionen-Transfer, Grujic schwärmt von Covic - alle News und Gerüchte aus Berlin

Einen 30-Millionen-Transfer wird es nur unter bestimmten Bedingungen geben. Zudem schwärmt Grujic vom neuen Trainer Ante Covic. Alles aus Berlin.

Manager Michael Preetz hat in den Transferbemühungen von zur Geduld aufgerufen. Ein 30-Millionen-Transfer werde es in der Hauptstadt zudem nur unter bestimmten Bedingungen geben.

Der Abschied von Valentino Lazaro soll derweil mit einer internen Lösung aufgefangen werden. Dafür hat Preetz auch schon zwei Namen ins Auge gefasst.

Der von Liverpool ausgeliehene Marko Grujic äußerte sich zudem über den neuen Hertha-Trainer Ante Covic und Innenverteidiger Niklas Stark kann sich einen Verbleib in Berlin über den Sommer hinaus vorstellen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Hertha BSC vom heutigen Mittwoch.

Preetz: 30-Millionen-Transfer bei der Hertha nicht ausgeschlossen, wenn ...

Manager Michael Preetz hat einen Transfer in Höhe von 30 Millionen Euro bei Hertha BSC in den nächsten Jahren nicht ausgeschlossen. "So ein Transfer ist nicht ausgeschlossen und den wird es vielleicht irgendwann geben. Aber er muss zu uns passen", betonte der 51-Jährige.

Durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst, der dem Verein zunächst 125 Millionen Euro zur Verfügung stellt, könnte Hertha auf dem Transfermarkt aktiv werden. Doch Preetz fordert mit Blick auf den aktuellen Kader Geduld.

"Ich glaube nicht, dass man die Mannschaft weiterentwickelt, wenn man einen teuren Spieler reinsetzt, auf den alles fokussiert ist", sagte Preetz und fügte hinzu: "Unser Ziel ist es die Mannschaft insgesamt zu entwickeln."

"Wir schauen intensiv und beobachten den Markt", betonte der 51-Jährige: "Wir haben noch relativ viel Zeit. Im Moment ist es sehr unruhig auf dem Markt."

Grujic über Hertha-Trainer Covic: "Hat mir unheimlich geholfen"

Marko Grujic hat im Interview mit der Sport Bild über den neuen Hertha-Trainer Ante Covic gesprochen und ausschließlich lobende Worte für den 43-Jährigen gefunden. "Nachdem ich nach Berlin kam, hat er mir unheimlich geholfen", sagte Grujic, dessen Leihe vom zuletzt um ein weiteres Jahr verlängert wurde.

Er fügte hinzu: "Er brachte mir direkt ein paar wichtige deutsche Begriffe bei. Nach dem Mittagessen bin ich anfangs immer zu ihm in die Umkleide der U23 gegangen. Er zeigte mir dann Gegenstände, zum Beispiel einen Ball, und sagte mir das deutsche Wort dafür. Er half mir auch bei der Einrichtung der Wohnung​."

Zudem sprach der 23-Jährige auch über das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham. Er war zwar vor Ort - musste aber zwischen Tottenham-Anhängern Platz nehmen: "Das war kurios. Ich hatte Tickets, saß aber auf der Seite der Tottenham-­Fans im Stadion. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, wie laut die Liverpool­-Fans 'You’ll Never Walk Alone' singen", erzählte Grujic.

Er betonte: "Ich war dann echt traurig, dass ich sie nicht gehört habe, weil die Tottenham­-Anhänger gleich­zeitig ihre Songs sangen. Zum Glück haben sie am Spielende schnell das Stadion verlassen. So konnten wir mit den Spielern gemeinsam feiern."

Hertha-Manager Preetz: Klünter und Leckie können Lazaro-Lücke füllen

Geht es nach Manager Michael Preetz, soll der Abgang von Valentino Lazaro mit einer internen Lösung aufgefangen werden. "Überall, wo eine Lücke entsteht, ist die Chance für andere Spieler, diese zu füllen", betonte der 51-Jährige.

"Lukas Klünter und Mathew Leckie sind für mich Kandidaten, die diesen Abgang auffangen können", ist er der Überzeugung, dass die beiden Spieler die entstandende Lücke stopfen können.

Niklas Stark rechnet mit Verbleib bei Hertha BSC

Innenverteidiger Niklas Stark plant aktuell nicht, Hertha BSC im Sommer zu verlassen. "Stand jetzt bleibe ich hier. Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf meine Aufgaben hier und freue mich auf die Arbeit mit dem neuen Trainerteam", sagte der 24-Jährige der Bild und B.Z.

Ende Juni war eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, der noch bis 2022 datiert ist, ausgelaufen. Einen Wechsel will Stark aber trotzdem nicht kategorisch ausschließen: "Jeder weiß, die Transferperiode geht bis Ende August. Bis dahin kann im Fußball noch viel passieren", so der 24-Jährige.