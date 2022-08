Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Heute steigt in der Bundesliga das Duell Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt. GOAL bietet alle Infos zur Live-Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wir erleben die 2. Runde in der Bundesliga 2022/23. Hierbei kommt es am Samstag um 15.30 Uhr etwa zum Kräftemessen zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Beide Mannschaften gingen zum Auftakt als Verlierer vom Platz.

Hertha BSC musste sich am Samstag beim Meisterschaftsdebüt des neuen Trainers Sandro Schwarz im Stadtderby bei der Union geschlagen geben. Eintracht Frankfurt schlitterte einen Tag zuvor in ein Heimdebakel gegen die Bayern. Danach unterlag die Elf von Oliver Glasner am Mittwoch im UEFA Supercup gegen Real Madrid. Jedoch legte die SGE eine Leistungssteigerung an den Tag.

Heute um 15.30 Uhr findet in der Bundesliga die Partie Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt statt. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: Die Eckdaten zur Bundesliga Partie auf einem Blick

Spiel: Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt Datum: Samstag, 13. August 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin (Berlin)

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky besitzt die alleinigen Rechte an den Samstagspartien in der Bundesliga. Hierfür nützt der Pay-TV-Anbieter auf zahlreiche Kanäle. Die Übertragung des Spiels Hertha BSC – Eintracht Frankfurt in voller Länge läuft bei Sky Sport Bundesliga 5. Zudem bekommt Ihr die Ausstrahlung in HD ins Haus geliefert. Doch notiert Euch nun die Kernfakten:

Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Hansi Küpper

Wenn Ihr Euch die Begegnung zwischen der Hertha und den Adlern im Fernsehen ansehen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierbei stehen üblicherweise nur Einzelabos um 27 Euro und Kombinationen mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro zur Auswahl. Allerdings könnt Ihr Euch derzeit genauso gut für Sonderaktionen mit DAZN um 38,99 Euro und um 43,99 Euro entscheiden. Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit zahlreichen Fakten.

Hertha BSC – Eintracht Frankfurt heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Heute um 15.30 Uhr finden insgesamt fünf Partien des 2. Bundesliga-Spieltags statt. Konkret gehen zusätzlich die Begegnungen Werder Bremen – VfB Stuttgart, RB Leipzig – 1. FC Köln, Bayer Leverkusen – Augsburg und 1899 Hoffenheim – VfL Bochum über die Bühne. Deshalb könnt Ihr genauso gut die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) mitverfolgen. Aber nachfolgend findet Ihr die Eckdaten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Werder Bremen – VfB Stuttgart, RB Leipzig – 1. FC Köln, Bayer Leverkusen – Augsburg, Hertha BSC – Eintracht Frankfurt sowie 1899 Hoffenheim – VfL Bochum.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr auf die LIVE-STREAMS zurückgreifen. Somit könnt Ihr Euch das Kräftemessen Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt grundsätzlich von überall aus anschauen. Diesbezüglich könnt Ihr es mit zwei Alternativen angehen.

Hertha BSC – Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM über Sky Go

Das hauseigene Streaming-Portal, Sky Go, ist die Erste davon. Dort müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Allerdings erfolgt die Freischaltung nicht unmittelbar nach dem Vertragsabschluss. Wenn Ihr Euch heute das Bundesliga-Paket sichert, müsst Ihr es heute Nachmittag vermutlich mit einer Wiederholung oder WOW angehen.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, findet die Aktivierung sofort statt. Daher könnt Ihr Euch mit Sicherheit die Begegnung Hertha BSC – Eintracht Frankfurt live ansehen. Obendrein benötigt Ihr keine Bindung. Mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro könnt Ihr das vollzählige Sportprogramm mit zwei Endgeräten im Live-Stream mitverfolgen. Das Programm umfasst außerdem die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Premier League, die Formel 1, ATP Tennis, die PGA-Tour und die NHL.

Zu Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Hiermit erfahrt Ihr alles zu den nennenswertesten Ereignissen im Spiel Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt. Da wir Euch Push-Benachrichtigungen zukommen lassen, müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Olympiastadion können sich die Abonnenten von DAZN ab 17.30 Uhr die Highlight Show anschauen. Eine Stunde später, um 18.30 Uhr, beginnt in der ARD die Sportschau. Zusätzlich werdet Ihr ab 23.00 im aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern benötigt Ihr kein Abo und Ihr könnt laufend auf Live-Streams zurückgreifen.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.