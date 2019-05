Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - so seht Ihr den letzten BL-Spieltag

Champions League oder Europa League? Noch ist beides möglich für Leverkusen. Wir erklären Euch, wo Ihr das Duell gegen die Hertha sehen könnt.

Der Tag der Entscheidung am letzten Spieltag der wird auch darüber aufklären, in welchem Wettbewerb nächste Saison spielt. Aus eigener Kraft kann die allerdings nicht mehr erreicht werden. Wo die Werkself landet, wird heute gegen um 15.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin entschieden.

Bayer Leverkusen konnte am vergangenen Spieltag mit dem 1:1 gegen den zwar hinter sich lassen, wurde allerdings zeitgleich von überholt und steht somit noch immer auf Platz fünf und muss am 34. Spieltag auf einen Ausrutscher der Fohlen hoffen. Die Hertha aus Berlin hingegen kann Ihren zehnten Tabellenplatz heute nicht mehr verbessern.

Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Spiel zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM empfangen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen, sobald diese feststehen.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Die Daten zum Bundesligaspiel

Duell Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen Datum Sa., 18. Mai 2019 | 15.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin Zuschauer 74.228

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: So seht Ihr das Spiel im TV

Der letzte Spieltag der Bundesliga bedeutet Adrenalin pur, denn heute Nachmittag fallen sämtliche Entscheidungen und das auch noch zeitgleich. Wir erklären Euch, wie Ihr Hertha gegen Leverkusen als Einzelspiel und in der Konferenz seht.

Kommt Hertha gegen Leverkusen im Free-TV?

Obwohl es in dieser Saison bereits zu der ein oder anderen Ausnahme kam, als ein Bundesligaspiel nicht im Pay-, sondern im Free-TV übertragen wurde, schauen Fans ohne Pay-TV-Abo heute in die Röhre.

Keins der neun Bundesligaspiele am heutigen Nachmittag kann kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen geschaut werden.

Zeigt Sky die Partie zwischen Hertha und Leverkusen?

Beim Münchner Unternehmen Sky herrscht heute hingegen Hochbetrieb: Denn alle Spiele des 34. Spieltags werden um 15.30 Uhr angepfiffen und jedes davon wird live übertragen - so auch Hertha gegen Leverkusen.

Die Vorberichterstattung zum kompletten Spieltag startet beim Sender Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD bereits um 13.30 Uhr. Ab 15.10 Uhr wird auf Sky Bundesliga 4 und Sky Bundesliga 4 HD live ins Olympiastadion geschaltet.

Wer gleichzeitig in Mönchengladbach oder bei der Meisterschaftsentscheidung mitfiebern will, kann auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD die Konferenz wählen. Einschalten können jedoch nur Sky-Abonnenten, die das Bundesliga-Paket gebucht haben. Infos zu den Paketen und deren Preisen gibt es hier.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Wo gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Im Internetzeitalter laufen Fußballspiele nicht nur im TV, sondern auch im Netz. Wir geben Euch einen Überblick, wo Ihr das Spiel im LIVE-STREAM schauen könnt.

Zeigt Sky Go Hertha vs. Leverkusen im LIVE-STREAM?

Nachdem die Übertragungsrechte der Bundesliga bei Sky liegen, präsentiert der Konzern nicht nur im TV, sondern auch im Internet seinen Kunden das Programm.

Die Bundesligapartie zwischen der Hertha und Leverkusen läuft somit auch auf Sky Go ab 15.10 Uhr. Die Konferenz kann dort ebenfalls abgerufen werden. Einloggen können sich jedoch nur Kunden, die Sky abonniert haben.

Zeigt Sky Ticket Hertha gegen Leverkusen im LIVE-STREAM?

Wer kein TV-Abo bei Sky abgeschlossen hat, dem bietet der Medienkonzern noch eine günstigere Alternative mit Sky Ticket. Auch hier kann sich im Internet eingeloggt werden und das Spiel live gestreamt werden.

Die Übertragungsbilder und der Ton sind dabei identisch mit der Übertragung auf Sky und Sky Go. Ein Abo bei Sky Ticket kostet 9,99 Euro im ersten Monat, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

Heute Nachmittag wird einiges los sein in den deutschen Stadien, sodass es passieren kann, dass wichtige Szenen live verpasst werden. Die gute Nachricht: DAZN stellt bereits 40 Minuten nach Abpfiff einen Highlight-Clip ins Netz.

Der Streaming-Anbieter DAZN schneidet alle wichtigen Szenen der einzelnen Bundesligaspiele (u.a. Hertha vs. Leverkusen) zusammen und lädt sie auf die Plattform. So können DAZN-User um circa 18 Uhr die Videos abrufen.

Voraussetzung dafür ist ein Abo bei DAZN, das einen Monat lang kostenlos ist und anschließend für nur 9,99 Euro monatlich zu haben ist. Gekündigt werden kann dabei jederzeit monatlich.

Auf DAZN kann sich mit den meisten Smart-TV-Geräten eingeloggt werden, zudem an jedem PC und MacBook, Laptop, Smartphone und Tablet. Dafür ist nur die DAZN-App notwendig, die es kostenlos im App Store und Google Play Store gibt.

Auch via Playstation und Amazon Fire TV Stick ist das komplette Programm abrufbar. Das Abo kann dann ganz einfach zum Beispiel mit Paypal oder Kreditkarte gezahlt werden.

Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Nicht jeder kann am Samstagnachmittag gemütlich vor dem TV oder PC sitzen - und man will dennoch keine wichtige Szene des Spiels verpassen. Für all diejenigen bietet Goal einen LIVE-TICKER, mit dem Euch kein Tor, kein Elfmeter und keine Karte entgeht.

Den LIVE-TICKER stellt Goal Euch kostenlos unter diesem Link zur Verfügung.

Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Geht Leverkusen mit allen Stars um Kai Havertz, Julian Brandt und Kevin Volland ins Rennen? Oder sorgt Peter Bosz für eine Überraschung?

Die Antworten und Herthas Aufstellung findet Ihr kurz vor Anstoß hier.