Maguire-Deal rückt näher: Manchester United erzielt Einigung mit Leicester City

Seit seiner starken WM 2018 wird Harry Maguire mit einem Wechsel zu ManUnited in Verbindung gebracht. Nun steht der Deal kurz vor dem Abschluss.

Der Wechsel von Leicester-Verteidiger Harry Maguire zu steht kurz bevor. Die Red Devils erzielten nach Informationen von Goal und SPOX eine Einigung mit den Foxes, lediglich der Medizincheck steht nun noch aus. Insgesamt lässt sich United die Dienste Maguires rund 87,5 Millionen Euro kosten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Damit avanciert der englische Nationalspieler zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten. Bislang hält jene Marke Liverpool-Star Virgil van Dijk, der im Januar vergangenen Jahres für 84,6 Millionen Euro vom zu den Reds gewechselt war. Maguire steht für Leicesters Testspiel am Freitagabend gegen bereits nicht mehr im Kader, der Transfer ins Old Trafford wird wohl in den kommenden Tagen offiziell verkündet.

Harry Maguire mit starker WM in

United buhlt bereits seit über einem Jahr um Maguire, der vor allem bei der Weltmeisterschaft in Russland mit starken Leistungen zu gefallen wusste. Vor einigen Wochen betonte der 26-Jährige, in Kindheitstagen großer United-Fan, vom Interesse aus Manchester sehr geschmeichelt zu sein.

Nach Aaron Wan-Bissaka ( ) und Daniel James (Swansea City) wäre Maguire der dritte United-Neuzugang im laufenden Transfersommer. Schon beim Premier-League-Auftakt gegen Chelsea am 11. August könnte er sein Debüt für seinen neuen Klub geben.