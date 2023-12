Harry Maguire mit herzlicher Botschaft an Manchester-United-Kollegen nach Wahl zum "Spieler des Monats"

Der Abwehrspieler von Manchester United hat sich nach der Wahl nicht nur bei seinen Teamkollegen, sondern auch bei den Mitarbeitern und Fans bedankt.

WAS IST PASSIERT? Harry Maguire ist zum Spieler des Monats November in der Premier League gekürt worden: Abgestimmt hatten die Fans und eine Expertenjury. Der Innenverteidiger war der erste Defensivspieler seit Joel Matip im vergangenen Februar, der bei der Wahl ganz vorn landete - und bedankte sich nach einer schwierigen Phase, in der er bei den Red Devils schon auf dem Abstellgleis gestanden hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Spieler des Monats", schrieb Maguire auf Instagram unter ein Foto, das ihn mit der Trophäe zeigt. "Ohne meine Teamkollegen, die Mitarbeiter und die Fans hätte ich das nicht schaffen können. Eure Zuneigung und Unterstützung ist mir nicht verborgen geblieben. Ich weiß das zu schätzen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 30-Jährige war zum Saisonbeginn von Manager Erik ten Hag als Kapitän abgesetzt und zum Teilzeitspieler degradiert worden - auch die gegnerischen Fans nahmen ihn bei seinen Kurzeinsätzen immer wieder aufs Korn.

Maguire jedoch blieb ruhig und hat die Verletzungsmisere im Kader von United nun genutzt, um seinen Platz in der Startelf zurückzuerobern. Im November spielte er alle 270 Minuten in den drei Ligaspielen von ManUnited, dabei blieb das Team ohne Gegentor.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstag geht es im Old Trafford gegen Bournemouth. Mit einem Sieg könnte United nach Punkten zumindest vorübergehen mit dem Stadtrivalen Manchester City gleichziehen. Maguire dürfte in der Partie wieder in der Startelf stehen.