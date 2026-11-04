Harry Kane verpasst Cristiano Ronaldos historischen Torrekord in der Champions League

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Serie gerissen: In zehn aufeinanderfolgenden Spielen in der Champions League hatte Harry Kane zuletzt getroffen. Gegen Atletico Madrid gelang dem Ballon d'Or dagegen nur eine Vorlage.

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Bayern München feierte am Dienstag einen souveränen 2:0-Sieg gegen Atletico Madridund sicherte sich dank der Treffer von Lennart Karl und Konrad Laimer alle drei Punkte. Obwohl Kane selbst nicht traf, nahm der Ballon-d’Or-Gewinner dennoch Einfluss auf die Partie: Er bereitete Laimers entscheidenden zweiten Treffer vor. Kanes zunehmend zurückgezogene und noch mannschaftsdienlichere Spielweise kommt nicht bei allen Experten gut an. Kane selbst aber weiß um seine Einzigartigkeit und betontediese vor dem Spiel in Madrid in einer bemerkenswerten Pressekonferenz.

Damit endete jedoch Kanes Torserie nach zehn Champions-League-Einsätzen in Folge. Mit einem verwandelten Elfmeter gegen Arsenal am dritten Spieltag war er bis auf ein Spiel an den Allzeitrekord von Cristiano Ronaldo herangerückt, verpasste die Bestmarke letztlich aber.

In welchen Partien traf Harry Kane zuletzt in der CL?

Die phänomenale Torserie des Engländers begann in der Saison 2025/26 mit einem Doppelpack gegen Union Saint-Gilloise am siebten Spieltag. Gegen PSV Eindhoven traf Kane erneut, ehe er von der Ersatzbank aus zusah, wie seine Mitspieler Atalanta im Achtelfinal-Hinspiel in Italien mit 6:1 abfertigten.

Im Rückspiel stand der ehemalige Stürmer von Tottenham Hotspur wieder in der Startelf und traf zweimal. Anschließend erzielte er in jeder weiteren Europapokalpartie ein Tor, einschließlich des verlorenen Halbfinals gegen PSG.

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In der laufenden Saison setzte er seine Serie mit Toren gegen Bodo/Glimt, Viking FK und Arsenal fort. Auch wenn er am Dienstag leer ausging, unterstreicht diese Serie seinen Status als einer der treffsichersten Stürmer Europas.

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Cristiano Ronaldos Rekord bleibt unangetastet

Ronaldos Rekord von Toren in elf Champions-League-Spielen in Folge hat weiterhin Bestand. Der ehemalige Stürmer von Real Madrid setzte die Bestmarke in der Saison 2017/18. Den Anfang machte ein Doppelpack gegen Juventus im Finale der Vorsaison.

Danach traf Ronaldo in allen sechs Gruppenspielen sowie in beiden Partien des Achtel- und Viertelfinals. Diese historische Serie gipfelte darin, dass Madrid nach einem Finalsieg gegen Liverpool zum dritten Mal in Folge Europas wichtigste Vereinstrophäe gewann.

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Mit Toren in zehn aufeinanderfolgenden Spielen steht Kane in der ewigen Rangliste derzeit auf Platz zwei. Er liegt damit knapp vor Manchester-United-Legende Ruud van Nistelrooy und dem ehemaligen Bayern-Leistungsträger Robert Lewandowski, die jeweils in neun Spielen in Folge trafen.