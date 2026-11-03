Harry Kane wegen Spielweise kritisiert: Mats Hummels erkennt darin auch ein Problem für die Mitspieler beim FC Bayern

Weltmeister Mats Hummels sieht die Spielweise von Bayern Münchens Torjäger Harry Kane in einem entscheidenden Aspekt kritisch.

"Ich glaube, wir haben gerade eine Phase, in der er ein bisschen zu wenig sein Mittelstürmer-Spiel spielt. Ich hätte gerne, dass er wieder ein bisschen mehr in der Box ist", prangerte Hummels im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Bayern bei Atletico Madrid am Dienstagabend als TV-Experte bei Prime Video an.

Was der ehemalige deutsche Nationalspieler meint: Kane lässt sich in dieser Saison ganz besonders häufig fallen, um das Spiel seiner Mannschaft aus der Zehner-Position oder gar von noch weiter hinten anzukurbeln. "Er hatte nicht viele Torchancen, weil er nicht voll in der Sturmspitze ist. Vielleicht liegt das daran, dass er gerade viel im Mittelfeld herumturnt", führte Hummels aus.

Wie viele Tore hat Harry Kane diese Saison bisher erzielt?

Was eigene Treffer angeht, kommt Kane aktuell nicht an seine unglaubliche Quote aus der Vorsaison heran. Waren ihm 2025/26 in 51 Pflichtspielen 61 Tore gelungen, steht der Stürmer 2026/27 bisher "erst" bei zehn Treffern in 14 Einsätzen. Dafür hat Kane aber diese Saison schon acht Assists geliefert, während er in der gesamten vergangenen Spielzeit lediglich sieben Tore vorbereitet hatte.

Kanes Spiel per se feiert Hummels wie so viele andere derweil auch. "Er macht das großartig, er macht das wie kaum ein anderer", lobte der 37-Jährige, unterstrich dann aber nochmals: "Ich als Fan von einem Mittelstürmer der Qualität, mit der Abschlussstärke hätte ihn gerne wieder häufiger in der Box. Und vielleicht liegt das daran, dass im Abschluss nicht ganz das Selbstverständnis da war."

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Kane, 2023 von Tottenham Hotspur zu den Bayern gewechselt, wurde für seine herausragende Vorsaison gerade mit dem Ballon d'Or für den besten Spieler der Welt ausgezeichnet. In den bisher knapp dreieinhalb Jahren beim FCB hat er in 161 Spielen schon 156 Tore erzielt.

Mats Hummels setzte Kritik an Harry Kane fort

In der Halbzeitpause der Partie bei Atletico führte Hummels seine Kane-Kritik derweil aus. "Er tummelt sich gerne so im halblinken Raum, das ist quasi das Abkippen des Neuners. Er nimmt so ein bisschen die Toni-Kroos-Position des Mittelstürmers ein", sagte der Ex-Bayern-Verteidiger zum Auftritt des 33-Jährigen in den ersten 45 Minuten. "Ein klitzekleines bisschen mehr in der Box", würde er sich Kane wünschen, "dann hätte er ein paar mehr Chancen im Spiel. Und dann bin auch ich - was ihm sicherlich unheimlich wichtig sein wird - wieder zufrieden", meinte Hummels lachend.

Er sah zudem aber auch negative Auswirkungen von Kanes zurückgezogener Spielweise für dessen Mitspieler. "Lennart Karl hat ganz oft zwei, drei Jungs auf den Füßen, weil Atleticos Innenverteidiger aggressiv nach vorne verteidigen können, da Harry Kane sich bei Flankensituationen oft nicht in der Box befindet", erklärte er. Dennoch hob Hummels hervor: "Das ist nur eine kleine Kritik, weil er ist wirklich ein Weltklassestürmer."