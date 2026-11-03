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Oliver Maywurm

Harry Kane wegen Spielweise kritisiert: Mats Hummels erkennt darin auch ein Problem für die Mitspieler beim FC Bayern

Champions League
Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München
H. Kane
M. Hummels

Dass sich Harry Kane gerne fallen lässt, sieht nicht jeder positiv. Mats Hummels beispielsweise hat eine Vermutung.

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Weltmeister Mats Hummels sieht die Spielweise von Bayern Münchens Torjäger Harry Kane in einem entscheidenden Aspekt kritisch.

"Ich glaube, wir haben gerade eine Phase, in der er ein bisschen zu wenig sein Mittelstürmer-Spiel spielt. Ich hätte gerne, dass er wieder ein bisschen mehr in der Box ist", prangerte Hummels im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Bayern bei Atletico Madrid am Dienstagabend als TV-Experte bei Prime Video an.

Was der ehemalige deutsche Nationalspieler meint: Kane lässt sich in dieser Saison ganz besonders häufig fallen, um das Spiel seiner Mannschaft aus der Zehner-Position oder gar von noch weiter hinten anzukurbeln. "Er hatte nicht viele Torchancen, weil er nicht voll in der Sturmspitze ist. Vielleicht liegt das daran, dass er gerade viel im Mittelfeld herumturnt", führte Hummels aus.

Wie viele Tore hat Harry Kane diese Saison bisher erzielt?

Was eigene Treffer angeht, kommt Kane aktuell nicht an seine unglaubliche Quote aus der Vorsaison heran. Waren ihm 2025/26 in 51 Pflichtspielen 61 Tore gelungen, steht der Stürmer 2026/27 bisher "erst" bei zehn Treffern in 14 Einsätzen. Dafür hat Kane aber diese Saison schon acht Assists geliefert, während er in der gesamten vergangenen Spielzeit lediglich sieben Tore vorbereitet hatte.

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Kanes Spiel per se feiert Hummels wie so viele andere derweil auch. "Er macht das großartig, er macht das wie kaum ein anderer", lobte der 37-Jährige, unterstrich dann aber nochmals: "Ich als Fan von einem Mittelstürmer der Qualität, mit der Abschlussstärke hätte ihn gerne wieder häufiger in der Box. Und vielleicht liegt das daran, dass im Abschluss nicht ganz das Selbstverständnis da war."

Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images

Kane, 2023 von Tottenham Hotspur zu den Bayern gewechselt, wurde für seine herausragende Vorsaison gerade mit dem Ballon d'Or für den besten Spieler der Welt ausgezeichnet. In den bisher knapp dreieinhalb Jahren beim FCB hat er in 161 Spielen schon 156 Tore erzielt.

Mats Hummels setzte Kritik an Harry Kane fort

In der Halbzeitpause der Partie bei Atletico führte Hummels seine Kane-Kritik derweil aus. "Er tummelt sich gerne so im halblinken Raum, das ist quasi das Abkippen des Neuners. Er nimmt so ein bisschen die Toni-Kroos-Position des Mittelstürmers ein", sagte der Ex-Bayern-Verteidiger zum Auftritt des 33-Jährigen in den ersten 45 Minuten. "Ein klitzekleines bisschen mehr in der Box", würde er sich Kane wünschen, "dann hätte er ein paar mehr Chancen im Spiel. Und dann bin auch ich - was ihm sicherlich unheimlich wichtig sein wird - wieder zufrieden", meinte Hummels lachend.

Er sah zudem aber auch negative Auswirkungen von Kanes zurückgezogener Spielweise für dessen Mitspieler. "Lennart Karl hat ganz oft zwei, drei Jungs auf den Füßen, weil Atleticos Innenverteidiger aggressiv nach vorne verteidigen können, da Harry Kane sich bei Flankensituationen oft nicht in der Box befindet", erklärte er. Dennoch hob Hummels hervor: "Das ist nur eine kleine Kritik, weil er ist wirklich ein Weltklassestürmer."

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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