Endspurt in der WM-Qualifikation! Am Donnerstag, den 11. November 2021, ist Spanien in Griechenland zu Gast. Goal hat alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Am 9. Spieltag der WM-Quali empfängt also Griechenland die Spanier. Für beide steht immens viel auf dem Spiel: Griechenland kann mit einem Heimsieg den zweiten Platz und somit die Play-offs angreifen, Spanien hingegen hätte mit einem Auswärtssieg Rang zwei sicher. Deshalb werden die Griechen nochmal alles in die Waagschale werfen, um die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nicht zu verpassen.

Auf dem ersten Platz der Gruppe B steht aktuell Schweden, das zwei Punkte mehr als Spanien gesammelt hat. Das Team von Luis Enrique wird definitiv die direkte Qualifikation zur WM als Ziel haben, weshalb die Ausgangslage in dieser Gruppe umso spannender ist.

Die Leistungen in der Nations League waren überzeugend - können Sergio Busquets, Alvaro Morata und Co. daran anknüpfen?

Griechenland trifft auf Spanien in der WM-Qualifikation. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Griechenland vs. Spanien live: Das Spiel der WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Griechenland - Spanien Wettbewerb WM Qualifikation, 9. Spieltag Datum Donnerstag, 11. November 2021 Anpfiff 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Olympiako Stadio Spyros Louis, Athen

Griechenland vs. Spanien live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Eine Übertragung von Griechenland vs. Spanien im Free-TV wird es nicht geben. So werden zwar die Partien der deutschen Mannschaft auch auf RTL übertragen, bei allen anderen WM-Quali-Spielen ist DAZN aber der einzige Anbieter.

Das heißt, dass Ihr ein Abonnement bei DAZN abschließen müsst, um die entscheidenden Spiele der WM-Qualifikation nicht zu verpassen.

Griechenland vs. Spanien live im TV auf DAZN sehen

Seit diesem Jahr hat DAZN sogar zwei lineare TV-Sender, auf denen Ihr die Länderspiele live verfolgen könnt. Auf DAZN 1 könnt Ihr Luis Enriques Mannschaft sehen, die Übertragung beginnt ab 20.35 Uhr. Reicht dafür ein normales DAZN-Abo? Leider nein, um die linearen DAZN-Sender zu empfangen, müsst Ihr Vodafone- oder Sky-Kunde sein. Hier sind alle Informationen zu DAZN 1 und 2.

Griechenland vs. Spanien: Die WM-Qualifikation im DAZN LIVE-STREAM

Solltet Ihr kein Vodafone- oder Sky-Kunde sein, so liefert Euch der LIVE-STREAM doch die gleiche Übertragung. Diesen könnt Ihr ganz einfach über Euren Smart-TV oder auf der Konsole aufrufen, indem Ihr die DAZN-App öffnet. Natürlich könnt Ihr den LIVE-STREAM auch mit anderen Endgeräten wie dem PC, Tablet oder Smartphone erreichen.

So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN

Über die DAZN-App oder das Internet ist der LIVE-STREAM problemlos aufzurufen. Die einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung samt Abonnements.

Griechenland vs. Spanien: Die Pakete für den exklusiven LIVE-Sport auf DAZN

Wenn Ihr auf keinen Fall verpassen wollt, wie das Duell zwischen Griechen und Spaniern ausgeht, solltet Ihr schleunigst ein Abonnement abschließen. Dabei habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten:

Jahresabo für 149,99 Euro | jährlich kündbar

Monatsabo für 14,99 Euro | monatlich kündbar

Alle Informationen zu den Paketen gibt es hier auch nochmal.

Griechenland vs. Spanien live auf DAZN: So sieht die Übertragung aus

Ihr habt ein Abonnement bei DAZN abgeschlossen? Dann steht einem unterhaltsamen Fußballabend nichts mehr im Wege.

Um 20.35 Uhr beginnt die Übertragung im LIVE-STREAM und auf DAZN 1. Kommentiert wird die Partie von David Ploch.

Griechenland vs. Spanien im LIVE-TICKER bei Goal

Kein DAZN-Abo? Kein Problem, dann bietet Goal euch die Möglichkeit, alles rundum das Spiel live zu erfahren und nichts zu verpassen. Im Goal-LIVE-TICKER bekommt ihr alle Infos zur Begegnung und auch dort verpasst ihr keine einzige Minute aus Athen.

Griechenland vs. Spanien live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wenn Ihr sehen wollt, wen Luis Enrique auf den Platz schickt, seid Ihr hier genau richtig. Eine Stunde vor Anpfiff zeigen wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen.

Griechenland vs. Spanien live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick