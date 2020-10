Gladbach vs. Wolfsburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Der Probemonat von DAZN

In der Bundesliga trifft Gladbach auf Wolfsburg. Über den Probemonat von DAZN könnt Ihr das Spiel kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen!

Am Samstagabend läuft die live und kostenlos auf DAZN. Möglich macht das der Probemonat des Streamingdienstes.

Ein Samstagabendspiel mit Europapokalcharakter. Ein Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte, vor allem nicht, wenn man es kostenlos schauen kann. Wenn Ihr DAZN jetzt abonniert, zahlt Ihr für Gladbach gegen Wolfsburg keinen Cent.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr Gladbach gegen Wolfsburg heute kostenlos zu sehen bekommt.

Gladbach vs. Wolfsburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die Details

Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Datum : Samstag, 17. Oktober 2020

: Samstag, 17. Oktober 2020 Uhrzeit 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Borussia-Park

Gladbach vs. Wolfsburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Über diesen Link werdet Ihr direkt zur Übertragung von DAZN weitergeleitet, für die Ihr nichts bezahlen müsst, denn der erste Monat des Abonnements von DAZN ist kostenlos! Nach dem Ablauf des Monats könnt Ihr entscheiden, ob Ihr DAZN verlängern wollt oder eben nicht.

Marco Rose 💬 "Ich bin sehr froh, dass ich dieses Trainerteam um mich habe. Ein Team, auf das ich mich verlassen kann, bei dem ich mich fallen lassen kann, in das ich großes Vertrauen spüre und auch gebe."

Gladbach vs. Wolfsburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von DAZN

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Gladbach vs. Wolfsburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die DAZN-App

Am besten schaut Ihr Euch die Bundesliga über die App von DAZN an, die es als kostenlosen Download im jeweiligen Store gibt. Dabei ist das mobile Endgerät beinahe egal, denn die App ist zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation, den Fire-TV-Stick oder den Smart-TV kompatibel. Ihr benötigt nur eine stabile Internetverdingung, um DAZN problemlos empfangen zu können. Achtung: DAZN ist nur in und Österreich verfügbar.

Gladbach vs. Wolfsburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, denn DAZN lädt die Highlights der Partie nur 40 Minuten nach dem Abpfiff hoch.

Neben der Bundesliga hat DAZN noch viele weitere Sportübertragungen im Programm, wie zum Beispiel die , , , NFL, NHL, NBA, MLB, , Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. All diese Sportarten sind im Preis von DAZN enthalten.

Gladbach vs. Wolfsburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Was kostet DAZN?

Das Portal kostet nach dem Probemonat 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo – also umgerechnet ca. einen Zehner pro Monat. DAZN ist jederzeit kündbar.