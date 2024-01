Geburt des ersten Kindes: Bayern-Star reist aus Trainingslager ab

Der FC Bayern muss im Trainingslager ohne den Defensivspezialisten auskommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München muss für den Rest seines Trainingslagers an der portugiesischen Algarve auf Neuzugang Eric Dier verzichten.

Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, reiste der Engländer wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes frühzeitig ab. Dier (30) war nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur erst am Samstag bei den Bayern ins Training eingestiegen.

WAS IST SONST NOCH PASSIERT? Bei der Einheit am Dienstag musste Trainer Thomas Tuchel zudem auf die beiden Innenverteidiger Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt verzichten, beide legten eine Pause ein. Nach weiteren Trainings am Mittwoch reisen die Bayern am Donnerstag zurück nach München.

DIE BILDER ZUR NEWS:

