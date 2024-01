"Ein Traum wird wahr": Erster Winter-Transfer des FC Bayern München perfekt

Es hatte sich bereits angebahnt: Der FC Bayern München hat den ersten Transfer dieses Winters verkündet.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat Defensivspieler Eric Dier von Tottenham Hotspur verpflichtet. Das bestätigten die Münchner am späten Donnerstagabend.

Der englische Nationalspieler wird beim deutschen Rekordmeister vorerst mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet, es besteht aber die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Bei den Bayern wird er künftig mit der Trikotnummer 15 auflaufen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind froh, dass wir Eric Dier verpflichten konnten. Er hat in unseren Überlegungen für diese Transferperiode schon länger eine Rolle gespielt. Eric wird ein wertvoller Bestandteil unserer Defensive sein. Seine sportlichen Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung werden der Mannschaft sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine weiterhelfen", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Dier sprach davon, dass mit dem Wechsel nach München ein "Traum wahr wird, denn schon als Kind möchte man eines Tages für Klubs wie den FC Bayern spielen." Der FCB sei "einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Geschichte. Ich möchte dem Team mit meiner Vielseitigkeit in der Defensive helfen, freue mich sehr auf meine neuen Kollegen - und auf die Fans in der Allianz Arena, die in meinen Augen eines der schönsten Stadien der Welt ist."

Bereits am Vormittag hatte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim einen bevorstehenden Durchbruch in den Verhandlungen um Dier bestätigt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

Der 29-jährige Engländer, dessen Vertrag bei den Spurs noch bis Saisonende gelaufen wäre, soll laut Sky vorerst keinen Cent kosten. Durch leistungsbezogene Bonuszahlungen könne die Summe auf maximal 3,5 Millionen Euro anwachsen. Zuvor war von vier Millionen Euro Ablöse ausgegangen worden.

Dier nahm mit England an der EM 2016 sowie den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 teil. In Katar bestritt er das bislang letzte seiner 49 Länderspiele (drei Tore). Auch bei den Spurs hat er seinen Stammplatz verloren, bis zum Jahreswechsel kam er in dieser Saison nur zu vier Liga-Einsätzen.

