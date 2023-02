Galatasaray: Zaniolo-Wechsel offiziell bestätigt - wohl bis zu 27 Millionen Euro Ablöse

Das Wechseldrama um Nicolò Zaniolo hat ein Ende. Der Italiener wechselt zu Galatasaray - und das scheinbar für eine Rekordsumme.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Nicolò Zaniolo zu Galatasaray Istanbul ist perfekt. Sowohl die AS Rom als auch der türkische Verband TFF vermeldeten den Transfer am Mittwochabend, der Italiener unterschreibt einen bis 2027 laufenden Vertrag. Die Roma soll sich im Gegenzug Medienberichten zufolge auf zwei Gala-Talente eine Vorzugsoption gesichert haben. Demnach sind Efe Akman und Yusuf Demir die Auserwählten.

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio zahlt Gala eine Rekordablösesumme für Zaniolo. Man überweise zunächst 16 Millionen Euro in die italienische Hauptstadt, weitere elf Millionen Euro können durch Bonuszahlungen folgen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bisher war Jardel Galatasarays teuerste Verpflichtung, der Brasilianer wechselte im Jahr 2000 für 17 Millionen Euro vom FC Porto in die Türkei. Um der neue Rekordtransfer zu werden, muss Zaniolo also nur einen geringen Anteil der Bonuszahlungen in die Roma-Kassen spülen.

Vorausgegangen war ein wahres Wechseltheater um den Angreifer. Erst wollte Zaniolò die Hauptstädter verlassen, dann lehnte er ein Angebot vom AFC Bournmouth ab, es folgten enorme Proteste seitens der Roma-Ultras vor Zaniolòs Haus. Auch Trainer José Mourinho regte sich über den Ex-Inter-Spieler auf - nun also verlässt er doch noch die Giallorossi.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Zaniolòs Vertrag soll auch eine Ausstiegsklausel verankert sein, die offenbar bei 35 Millionen Euro liegt. In dieser Saison konnte der 23-Jährige bei der Roma nicht wirklich viel Glanz ausstrahlen und kam in 17 Partien auf fünf Torbeteiligungen.

