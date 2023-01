Bericht: Galatasaray Favorit auf Transfer von Liverpools Nathaniel Phillips

Steht beim FC Liverpool ein Abgang unmittelbar bevor? Galatasaray könnte sich Abwehrspieler Nathaniel Phillips schnappen.

WAS IST PASSIERT? Galatasaray scheint der Favorit auf eine Verpflichtung von Liverpools Abwehrspieler Nathaniel Phillips zu sein. Wie The Athletic berichtet, laufen die Gespräche zwischen beiden Klubs auf Hochtouren.

WIE GEHT ES WEITER? Der 25-Jährige soll noch vor Schließung des Transferfensters nach Istanbul wechseln. Derzeit werden drei Optionen geprüft: Eine Leihe bis Saisonende, eine Leihe mit Kaufoption im Sommer oder ein fester Transfer. Die Reds fordern rund 11,5 Millionen Euro für Phillips.

WAS IST DER HINTERGRUND? Phillips kommt in Liverpool über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. In der laufenden Saison kommt er auf fünf Pflichtspieleinsätze und stand in der Premier League nur einmal in der Startformation. Für regelmäßige Spielpraxis scheint ein Wechsel unausweichlich.

WAS WURDE GESAGT? Trainer Jürgen Klopp zeigte sich einem Abschied Phillips' bereits offen gegenüber. "Ob er uns verlassen wird? Das hängt von den Angeboten ab, aber wir sind auf alles vorbereitet", so der ehemalige Bundesliga-Trainer.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty