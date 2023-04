Galatasaray vs. Adana Demirspor: LIVE-STREAM und TV - gibt es eine Übertragung?

Galatasaray trifft am 27. Spieltag der türkischen Süper Lig auf Adana Demirspor. Gibt es eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM?

Es ist an der Zeit für ein Topspiel in der türkischen Süper Lig. Branchenprimus Galatasaray empfängt am heutigen Samstag, 1. April 2023, den Tabellenvierten Adana Demirspor. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr deutscher Zeit im Nef Stadyumu in Istanbul. Ob es in Deutschland eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt, erfahrt Ihr nachfolgend.

In der EM-Qualifikation unterlag die türkische Nationalmannschaft der kroatischen Auswahl am Dienstag mit 0:2, bereits am Samstag kommt es in der heimischen Liga zum Topspiel zwischen Galatasaray und Adana Demirspor. Mit dabei waren auch zwei Spieler vom Tabellenführer aus Istanbul - Barış Yılmaz und Kerem Aktürkoğlu. Während Ersterer im Verein wie auch in der Nationalmannschaft häufiger von der Bank kommt, zählt Linksaußen Aktürkoğlu bei Galatasaray zum Stammpersonal und verbuchte in 24 Pflichtspielen neun Scorerpunkte.

Bei den Gästen aus Adana sucht man einen türkischen Nationalspieler hingegen vergeblich. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella kommt ohne große Stars aus, die bekanntesten Namen dürften Spielgestalter Younès Belhanda, Linksaußen Henry Onyekuru und Kapitän Gökhan Inler sein. Bitter: Belhanda, einer der Schlüsselspieler des Teams aus dem Süden der Türkei, fehlt gegen den Tabellenersten aufgrund einer Rotsperre.

Galatasaray empfängt am heutigen Samstag, 1. April 2023, um 19.30 Uhr Adana Demirspor. Gibt es in Deutschland eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM?

Galatasaray vs. Adana Demirspor: Der 27. Spieltag der Süper Lig im TV und LIVE-STREAM - die Partie

Paarung: Galatasary Istanbul vs. Adana Demirspor Wettbewerb: Süper Lig, 27. Spieltag Anpfiff: 1. April 2023 (heute), 19.30 Uhr deutscher Zeit Stadion: Nef Stadyumu (Istanbul, Türkei)

Galatasaray vs. Adana Demirspor: Wird die Süper Lig in Deutschland im Free-TV gezeigt?

Im Winter-Transferfenster gelang dem Istanbuler Top-Klub ein echter Coup. Von der AS Rom angelte man sich mit Nicolò Zaniolo einen echten Star. Aufgrund von Knieverletzungen fasste er in den vergangenen zwei Jahren aber kaum Fuß in der italienischen Hauptstadt und versucht nun sein Glück am Bosporus. Doch schon nach wenigen Wochen steht wiederein Abschied m Raum.

Wie sich das einstige italienische Supertalent in der Türkei schlägt, könnt Ihr in Deutschland allerdings nicht im Free-TV verfolgen. Dort gibt es keine Übertragung.

Galatasaray vs. Adana Demirspor: Gibt es in Deutschland eine Übertragung im LIVE-STREAM?

Kann Galatasaray den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Fenerbahçe aufrechterhalten? Aktuell liegen die "Löwen vom Bosporus" sechs Zähler vor dem Stadtrivalen, der es am Sonntag mit Beşiktaş zu tun bekommt, haben allerdings auch ein Spiel mehr absolviert.

imago images

Wie das Duell des Tabellenersten mit dem Tabellenvierten verläuft, könnt Ihr leider auch nicht im LIVE-STREAM verfolgen. Keiner der gängigen Anbieter wie DAZN, Sky, MagentaTV oder Sportdigital Fußball hat die höchste Spielklasse der Türkei im Programm.

Galatasaray vs. Adana Demirspor: Süper Lig im TV und LIVE-STREAM - Highlights und LIVE-TICKER

Die Highlights zur Süper Lig werden von beIN Sports Türkiye auf YouTube hochgeladen. Dort seht Ihr die wichtigsten Spielszenen, der Kommentar ist allerdings auf Türkisch.

Einen LIVE-TICKER bietet GOAL nicht an, allerdings habt Ihr die Möglichkeit, vor dem Anpfiff die Aufstellungen sowie eine Vorschau zur Partie Galatasaray vs. Adana Demirspor zu sehen. Dort liefern wir auch einen Überblick über die Ergebnisse der vergangenen Partien und halten Euch bezüglich des Spielstandes auf dem Laufenden.