Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Union Berlin vs. RB Leipzig

Die Bundesliga nimmt wieder Fahrt auf! Am heutigen Freitag, 3. Dezember, bestreiten Union Berlin und RB Leipzig die erste Partie des 14. Spieltags. Spielbeginn im Stadion an der Alten Försterei in Berlin ist um 20.30 Uhr.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf in der Bundesliga können bisher eher die Eisernen als Leipzig zufrieden sein. Als Tabellensechster liegt Union nur zwei Plätze hinter dem SC Freiburg, der momentan den vierten und letzten Champions-League-Platz belegt, zurück. Am vergangenen Sonntag verlor das Team von Trainer Urs Fischer unglücklich in letzter Sekunde bei Eintracht Frankfurt.

Zu den Verlierern des 13. Spieltags gehörte auch RB Leipzig. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte es eine 1:3-Niederlage. Mit Platz acht ist man in Leipzig derzeit nicht zufrieden. Gelingt heute ein Befreiungsschlag?

Das ist sicherlich auch davon abhängig, welches Personal zu Beginn an auflaufen kann und ob Trainer Jesse Marsch aus der Corona-Quarantäne zurückkehren kann. Bei einer weiteren Niederlage dürften dem RB-Trainer weitere ungemütliche Tage ins Haus stehen.

Im Freitagsspiel des 14. Bundesligaspieltags treffen heute Union Berlin und RB Leipzig aufeinander. GOAL hat für Euch die letzten Infos vor dem Spiel.

Fußball heute live: Union Berlin vs. RB Leipzig in der Übersicht

BEGEGNUNG Union Berlin - RB Leipzig WETTBEWERB Bundesliga | 14. Spieltag ORT Stadion an der Alten Försterei | Berlin ANSTOSS 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: Die Übertragung von Union Berlin vs. RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM

In dieser Saison wird das Freitagsspiel der Bundesliga exklusiv von DAZN übertragen. Die entsprechenden Übertragungsrechte dafür liegen bei dem Streamingdienst - und das bis noch bis zur Saison 2024/25.

Wer Union Berlin vs. RB Leipzig heute live verfolgen will, der muss also im Besitz eines DAZN-Abos sein.

Fußball heute live: So überträgt DAZN das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und RB Leipzig

Wie bereits von den vergangenen Freitagsspielen gewohnt, beginnt die DAZN-Übertragung auch heute um 19.30 Uhr.

Moderator Alex Schlüter und Experte Jonas Hummels begleiten Euch zunächst durch die Vorberichterstattung, ehe rechtzeitig zum Anpfiff Kommentator Lukas Schönmüller übernimmt. Des weiteren berichtet heute für DAZN Max Siebald (Reporter vor Ort) aus Berlin.

Den LIVE-STREAM zur Übertragung könnt Ihr verschiedenartig abrufen. Zum einen über den Browser auf Eurem PC oder Notebook, zum anderen über die kostenlose DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl (Smartphone, Tablet,...).

Darüber hinaus ist es auch möglich, sich den LIVE-STREAM auf den großen Fernseher zu holen. Welche Möglichkeiten es gibt, erfahrt Ihr HIER!

Fußball heute live: Das bietet und das kostet DAZN

Wer Fußball liebt, der wird auch DAZN lieben! Kein anderer Anbieter zeigt in dieser Saison so viel Livefußball wie der Streamingdienst.

Zusätzlich zu allen Freitagsspielen zeigt dazu auch noch alle Sonntagsspiele der Bundesliga. Die besten Spieler Europas könnt Ihr zudem in den zahlreichen Live-Übertragungen von der Champions League, der Primera Division, Ligue 1 und Serie A regelmäßig bewundern.

DAZN wird nicht umsonst auch "Netflix des Sports" genannt. US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts, Boxen, MMA, Wintersport, Handball - jede Menge Highlights aus diesen Sportarten gehören ebenfalls zum umfangreichen Programmangebot.

Grundvoraussetzung um all das live verfolgen zu können ist der Besitz eines kostenpflichtigen DAZN-Abos (jederzeit kündbares Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro).

Fußball heute live: Union Berlin vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER bei GOAL

Allen, die Union Berlin vs. RB Leipzig heute nicht live bei DAZN verfolgen können, legen wir wärmstens den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL ans Herz. Hintergrundinfos, Torchancen, Karten, Tore, Emotionen - in unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts!

Hier geht's zum LIVE-TICKER 1. FC Union Berlin - RB Leipzig

