Fritz Keller zum neuen DFB-Präsidenten gewählt

Der bisherige Freiburg-Boss Fritz Keller ist am Freitag einstimmig zum neuen Präsidenten des DFB gewählt worden.

Fritz Keller ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 62-Jährige wurde am Freitag beim Bundestag in Frankfurt am Main einstimmig zum 13. Chef in der 119-jährigen Geschichte des größten Einzelsportverbands der Welt gewählt.

Der scheidende Klubchef des Bundesligisten hatte keinen Gegenkandidaten.

DFB: Fritz Keller folgt auf Reinhard Grindel

Keller, der für drei Jahre gewählt wurde, hatte nach seiner überraschenden Nominierung durch die DFB-Findungskommission Mitte August zügig die Zustimmung der Profis und der Amateure erhalten.

Der gebürtige Freiburger folgt auf Reinhard Grindel, der im April zurückgetreten war.