Frankreich trauert um Schiedsrichter Johan Hamel

Der französische Fußball trauert um Schiedsrichter Johan Hamel. Der 42-Jährige starb an den Folgen eines Schlaganfalls.

WAS IST PASSIERT? Der französische Fußball trauert um Schiedsrichter Johan Hamel. Wie die Schiedsrichtervereinigung SAFE am Mittwoch mitteilte, erlag Hamel im Alter von 42 Jahren einem Schlaganfall, den er während des Trainings erlitten hatte.

WAS WURDE GESAGT? Nach Bekanntgabe der Todesnachricht bekundeten zahlreiche Vereine in Frankreich ihr Mitgefühl. Die Vereinigung SAFE um deren Präsidenten Olivier Lamarre erhielten zudem zahlreiche Unterstützungsbotschaften auch vom französischen Ligaverband LFP.

WAS IST DER HINTERGRUND? Hamel pfiff seit der Saison 2015/16 Spiele in der Ligue 1, letztmals leitete er am 6. November das Spiel zwischen dem OSC Lille und AJ Auxerre. Insgesamt war Hamel in 135 Spielen der Ligue 1 und 85 Partien der Ligue 2 als Hauptschiedsrichter im Einsatz. Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der WM-Pause soll es eine Aktion geben, um Hamels Andenken zu würdigen.

