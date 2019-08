Fortuna Düsseldorf: Kasim Adams kommt per Leihe von der TSG Hoffenheim

Bundesligist hat Innenverteidiger Kasim Adams von Ligakonkurrent TSG Hoffenheim ausgeliehen. Der 24 Jahre alte ghanaische Nationalspieler kommt für eine Spielzeit zu den Rheinländern und wird am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel trainieren.

Adams wechselte vor der abgelaufenen Saison vom Schweizer Erstligisten zu den Kraichgauern. Für die TSG lief er in 15 Partien auf, davon zwei Spiele in der . Zudem stehen für Adams zwölf Einsätze und ein Tor für die ghanaische Nationalmannschaft zu Buche.

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel bezeichnete den Neuzugang als einen physisch präsenten und kopfballstarken Innenverteidiger: "Beim diesjährigen Afrika Cup gehörte er zu den besten Defensivspielern."

Welcome to the family Kasim #Adams #F95 hat Kasim Adams für die kommende Bundesligasaison von der @tsghoffenheim ausgeliehen. Der 24-jährige Innenverteidiger ist ghanaischer Nationalspieler und bekommt die Rückennummer 4.#AdamsFamily pic.twitter.com/Hs5g2RkDsk