Finnland vs. Italien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen – so wird die EM-Qualifikation heute übertragen

Showdown in Gruppe J! In der EM-Quali trifft Finnland auf Italien. Wir erklären, wie das Spiel heute im LIVE-STREAM und live im TV zu sehen ist.

In Gruppe J kommt es heute (Sonntag, 8. September) zum Spitzenspiel zwischen und . Beide Nationen dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für die machen – ein Sieg heute würde die Tür zum Turnier ganz weit aufstoßen.

Vor allem die Italiener spielen eine starke Qualifikation. Die Squadra Azzurra blieb bisher ohne Punktverlust und auch das Hinspiel gegen Finnland um Premier-League-Star Teemu Pukki konnte gewonnen werden.

Finnland gegen Italien heute live: Alle Infos zum EM-Quli-Spiel

Duell Finnland vs. Italien Datum 08. September 2019, 20.45 Uhr Ort Ratina-Stadion, Tampere (Finnland) Zuschauer 17.000 Plätze

Finnland gegen Italien heute im LIVE-STREAM sehen

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Italien und Finnland. Das Spitzenspiel der Gruppe J wird heute live bei DAZN übertragen. Wie gewohnt startet der LIVE-STREAM wenige Minuten vor dem Anpfiff, der am Sonntag um 20.45 Uhr ertönen wird.

Der Streamingdienst DAZN hat sich schon im vergangenen Jahr die Übertragungsrechte für die EM-Qualifikation – European Qualifiers – gesichert. Dabei zeigt das Portal alle Partien ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv. Bedeutet: Spiele wie Finnland – Italien gibt es weder im Free-TV noch bei Sky zu sehen.

Finnland vs. Italien heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Doch DAZN hat weitaus mehr als nur die EM-Qualifkation im Programm. Neben Top-Länderspielen (natürlich auch Testspiele der Top-Nationen) zeigt DAZN auch mehr als 100 Spiele der und alle Partien der live. Hinzu kommen unter anderem die , und .

Seit Beginn der Saison 2019/20 hat DAZN auch einige Spiele der live im Programm, nämlich alle Partien am Freitagabend, Montagabend und die Spiele am Sonntag um 13.30. Wer alle Bundesligaspiele live sehen möchte, kommt also nicht an DAZN vorbei.

Und das Beste: Die Registrierung ist kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Statt langen Verträgen ist das Abo auch jederzeit monatlich kündbar und kostet nur 11,99 Euro pro Monat. Wer es noch günstiger haben möchte, kann auch ein Jahresabo abschließen: Die Kosten hierfür liegen bei einmalig 119,99 Euro – also umgerechnet etwa zehn Euro pro Monat.

Finnland gegen Italien heute live im TV sehen: Geht das?

Das wichtigste vorweg: Das Match zwischen Finnland und Italien wird heute nicht live im Free-TV gezeigt. Die einzige Möglichkeit, das Spiel heute live zu sehen, ist der Streamingdienst DAZN.

Mit ein paar Tricks und Hilfsmitteln kann man DAZN dennoch relativ einfach auf dem Fernseher schauen – sofern man das richtige Zubehör hat. Voraussetzung ist in jedem Fall die DAZN-App, die in allen gängigen Stores (zum Beispiel App-Store, Google-Play-Store) zum Download bereitsteht.

Um Finnland – Italien dann tatsächlich live auf dem Fernseher zu sehen, müsst ihr die App nur auf Eurem Smart-TV installieren und die komplette Programmvielfalt von DAZN steht Euch zur Verfügung. Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, können Euch auch Gadgets wie der Amazon-Fire-TV-Stick Abhilfe leisten.

Finnland gegen Italien heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Finnland:

Aufstellung Italien:

Noch ist offen, wie beide Teams in die EM-Quali-Partie gehen. Sobald die Aufstellungen offiziell sind, findet Ihr sie an dieser Stelle.