"Findet auf dem Platz nicht statt!" lkay Gündogan wird Galatasaray-Abschied nahegelegt

Galatasaray hat zum Auftakt der Champions League eine Führung in Lissabon verspielt und musste am Ende eine 1:3-Pleite bei Sporting einstecken. Vor allem aber die Einwechslung des ehemaligen Nationalspielers Ilkay Gündogan sorgte für Verwunderung und Kritik.

Der 35-jährige Mittelfeldspieler kam in der 85. Minute für Yunus Akgün in die Partie und sollte der Mannschaft von Trainer Okan Buruk dabei helfen, noch etwas Schadensbegrenzung zu betreiben. Ein Plan, der jedoch nach hinten los ging.

"Man kennt die Mängel seit zweieinhalb Monaten und dann wird Ilkay eingewechselt - der auf dem Platz gar nicht stattfindet. Manche im Trainingszentrum sagen, er laufe nicht schnell genug," befand der der türkische Ex-Nationalspieler Nihat Kahveci.

Auch bei Social Media hagelte es nach dem zweiten Saisoneinsatz Kritik an Gündogan, nicht wenige Anhänger der Cimbom forderten den Routinier auf, den Verein zu verlassen, schrieben: "Er soll gehen!"

Ex-Nationalmannschaftskollege Leroy Sane durfte derweil von Beginn an ran, nachdem er sich zuletzt angeblich über seinen Status innerhalb der Mannschaft beschwert haben soll. Doch auch Sane konnte nur wenig Akzente setzen und wurde in der 58. Minute für Rafael Leao ausgewechselt.