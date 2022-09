FIFA 23 Stadionliste - alle 105 lizenzierten Arenen auf PlayStation & Xbox

FIFA 23 bringt einige klassische Stadien zurück und führt andere Stadien zum ersten Mal in die Videospielserie ein.

Nicht alle ästhetischen Komponenten von Fußball-Videospielen sind von großer Bedeutung - man denke nur an die kaum wahrnehmbaren Änderungen in den Menüs -, aber die Stadien machen durchaus einen Unterschied, wenn es darum geht, den Spieler in das Erlebnis einzutauchen. Glücklicherweise bietet FIFA 23 eine große Auswahl an großen und kleinen Stadien, um das Spiel zum bisher realistischsten Titel von EA Sports zu machen.

Von den Austragungsorten selbst bis hin zu benutzerdefinierten Publikumsgesängen werden die Fans gespannt sein, wie sich die Stadien in der neuesten Ausgabe anfühlen.

GOAL wirft einen Blick auf jedes lizenzierte Stadion in FIFA 23, das am 30. September weltweit veröffentlicht wird.

Neue Stadien in FIFA 23

Es gibt fünf neu lizenzierte Stadien, die noch nie in einem FIFA-Titel zu sehen waren, sowie zwei, die nach vorübergehender Abwesenheit zurückkehren.

Das Manchester City Academy Stadium und das Banc of America Stadium sind Austragungsorte für Frauenfußballspiele, da EA Sports sein Angebot dort erweitert hat.

Stadion Mannschaft Manchester City Academy Stadium Manchester City Frauen Philips Stadion PSV Eindhoven Europa-Park Stadion SC Freiburg Estadio El Sadar CA Osasuna Banc of California Stadium Los Angeles FC La Bombonera Boca Juniors Allianz Stadium Juventus Turin

Premier League Stadien in FIFA 23

EA Sports bietet auch in FIFA 23 wieder alle 20 Stadien der Premier League an. Beliebte Stadien wie Anfield, das Emirates Stadium und Old Trafford können in allen Spielmodi gespielt werden.

Der City Ground von Nottingham Forest wird jedoch erst nach der Markteinführung als kostenloser Download zur Verfügung stehen, da EA Sports der Heimat des aufgestiegenen Vereins den letzten Schliff verpasst hat.

Stadion Mannschaft Anfield FC Liverpool Craven Cottage FC Fulham Elland Road Leeds United Emirates Stadium FC Arsenal Etihad Stadium Manchester City Goodison Park FC Everton Community Stadium FC Brentford King Power Stadium Leicester City London Stadium West Ham United Molineux Stadium Wolverhampton Wanderers Old Trafford Manchester United Selhurst Park Crystal Palace St James' Park Newcastle United St. Mary's Stadium FC Southampton Stamford Bridge FC Chelsea The Amex Stadium Brighton & Hove Albion The City Ground Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Hotspur Villa Park Aston Villa Vitality Stadium FC Bournemouth

English Football League Stadien in FIFA 23

Neben dem kompletten Angebot an Premier-League-Stadien wird es auch ein umfangreiches Angebot aus unteren Ligen Englands geben.

Insgesamt gibt es 14 Stadien der englischen Fußballliga in FIFA 23.

Stadion Mannschaft Bramall Lane Sheffield United Cardiff City Stadium Cardiff City Carrow Road Norwich City Fratton Park FC Portsmouth Kirklees Stadium Huddersfield Town Loftus Road Queens Park Rangers MKM Stadium Hull City Riverside Stadium FC Middlesbrough Stadium of Light FC Sunderland Bet365 Stadium Stoke City Swansea.com Stadium Swansea City The Hawthorns West Bromwich Albion Turf Moor FC Burnley Vicarage Road FC Watford

Women Super League Stadien in FIFA 23

Die lang erwartete Einführung der WSL in die Videospielwelt ist da, wie bereits im Juli angekündigt. EA Sports hat die Heimat des Frauenteams von Manchester City zum Leben erweckt.

Stadion Mannschaft Academy Stadium Manchester City

Bundesliga Stadien in FIFA 23

Während die Allianz Arena des FC Bayern München nicht mit von der Partie ist, sind 16 andere Spielstätten der Bundesliga dabei, darunter die BayArena von Bayer Leverkusen und der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund.

Stadion Mannschaft BayArena Bayer Leverkusen BORUSSIA-PARK Borussia Mönchengladbach Deutsche Bank Park Eintracht Frankfurt Europa-Park Stadion SC Freiburg Mercedes-Benz Arena VfB Stuttgart MEWA ARENA FSV Mainz 05 Olympiastadion Hertha BSC Berlin PreZero Arena TSG Hoffenheim Red Bull Arena RB Leipzig RheinEnergieStadion FC Köln Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadion An der Alten Försterei Union Berlin VELTINS-Arena FC Schalke 04 Volkswagen Arena VfL Wolfsburg wohninvest Weserstadion Werder Bremen WWK Arena FC Augsburg

2. Bundesliga Stadien in FIFA 23

Lust auf einen Ausflug in die zweite deutsche Liga?

Ihr habt Glück, denn in FIFA 23 gibt es sechs Stadien der 2. Bundesliga, darunter die von Hannover 96, dem HSV und Arminia Bielefeld.

Stadion Mannschaft Düsseldorf-Arena Fortuna Düsseldorf Heinz von Heiden-Arena Hannover 96 Home Deluxe Arena SC Paderborn Max-Morlock-Stadion 1.FC Nürnberg SchucoArena Arminia Bielefeld Volksparkstadion Hamburger SV

La Liga Stadien in FIFA 23

Wie in der Bundesliga stehen in FIFA 23 auch 16 spanische Top-Stadien zur Verfügung, wobei El Sadar zum ersten Mal auftaucht.

Das Santiago Bernabeu und das Wanda Metropolitano sind die Favoriten der Fans. EA Sports konnte sich nicht auf einen Deal einigen, um Barcelonas Camp Nou wieder zu zeigen.

Stadion Mannschaft Coliseum Alfonso Perez FC Getafe ABANCA-Balaidos Stadium Celta Vigo Benito Villamarin Stadium Real Betis Sevilla Ceramica Stadium FC Villarreal Montilivi Stadium FC Girona Vallecas Stadium Rayo Vallecano El Sadar CA Osasuna Jose Zorrilla Stadium Real Valladolid Mestalla Stadium FC Valencia San Mames Stadium Athletico Bilbao Santiago Bernabeu Real Madrid Nuevo Mirandilla FC Cadiz Ramon Sanchez-Pizjuan FC Sevilla RCDE Stadium Espanyol Barcelona Reale Arena Real Sociedad San Sebastian Wanda Metropolitano Atletico Madrid

Segunda Division Stadien in FIFA 23

Stadion Mannschaft El Alcoraz SD Huesca Ciutat de Valencia Stadium UD Levante Gran Canaria Stadium UD Las Palmas Mendizorroza Stadium CD Alaves Rosaleda Stadium FC Malaga Nuevo Los Carmenes Stadium FC Granada Municipal de Butarque CD Leganes Municipal de Ipurua SD Eibar

Ligue 1 Stadien in FIFA 23

Stadion Mannschaft Groupama Stadium Olympique Lyon Velodrome Olympoque Marseille Parc des Princes Paris Saint-Germain

Serie A Stadien in FIFA 23

Stadion Mannschaft(en) Allianz Stadium Juventus Turin San Siro AC Mailand, Inter Mailand

Liga Portugal Stadien in FIFA 23

Stadion Mannschaft Dragao Stadium FC Porto Benfica Stadium Benfica Lissabon

MLS Stadien in FIFA 23

Stadion Mannschaft(en) Banc of California Stadium Los Angeles FC, Angel City FC BC Place Vancouver Whitecaps Dignity Health Sports Park LA Galaxy Lumen Field Seattle Sounders, OL Reign Mercedes-Benz Stadium Atlanta United Providence Park Portland Timbers, Portland Thorna Red Bull Arena (New Jersey) New York Red Bulls, NJ/NY Gotham FC

Nationalstadien in FIFA 23

Stadium Mannschaft Atatürk Olympic Stadium Türkei Wembley Stadium England

