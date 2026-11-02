Feyenoord gegen Inter: Vorschau auf das Champions-League-Spiel

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Inter reist am Dienstag, 3. November, zum Champions-League-Spiel im De Kuip nach Rotterdam. Anstoß ist um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Inter muss sich nach einem schlechten Wochenende steigern

Nach einer deutlichen 1:3-Niederlage gegen Milan im Derby della Madonnina musste Inter die Tabellenführung in der Serie A abgeben. Der Champions-League-Finalist von 2023 und 2025 ist mit nur drei Punkten aus drei Spielen schwach in die diesjährige Champions-League-Saison gestartet. Auf Niederlagen gegen Real Madrid und Club Brugge folgte zuletzt immerhin ein knapper 1:0-Sieg für die Mannschaft von Christian Chivu gegen Shakhtar, mit dem sie ihre ersten Punkte holte.

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Bei Feyenoords Spielen fallen Tore

Feyenoord ist seit drei Pflichtspielen sieglos. In dieser Zeit gab es zwei Unentschieden in der Eredivisie und eine Champions-League-Niederlage gegen Real Betis. Nach einer deutlichen Niederlage gegen Barcelona und einem 3:2-Heimsieg gegen Como ist von der Mannschaft von Gio van Bronckhorst in diesem Wettbewerb offenbar alles zu erwarten. In neun ihrer letzten 13 Pflichtspiele fielen insgesamt mehr als 3,5 Tore. Wenn Feyenoord spielt, ist also durchaus Unterhaltung geboten.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Feyenoord muss weiterhin auf die Langzeitverletzten Bart Nieuwkoop, Jordan Bos und Thomas Beelen verzichten.

Inter muss weiterhin ohne Kapitän Lautaro Martinez auskommen, der sich zuvor im Wettbewerb gegen Club Brugge verletzt hatte.

Auch Curtis Jones, John Stones und Benjamin Pavard fehlen Inter. Alessandro Bastoni ist zudem gesperrt.

Personal und Kader