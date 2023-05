Wird Fenerbahce vs. Trabzonspor heute im LIVE-STREAM und TV übertragen?

Fenerbahce trifft heute auf Trabzonspor. Wird die Partie der türkischen Liga in Deutschland im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Eine finale Entscheidung um die Meisterschaft ist in der türkischen Süper Lig noch nicht gefallen, die Chancen auf den Titelgewinn sind für Fenerbahçe SK allerdings gering. Fakt ist: Gegen Trabzonspor muss heute Abend auf jeden Fall ein Sieg her. Anpfiff der Partie ist am Donnerstag, den 18. Mai 2023, um 19 Uhr im Şükrü Saracoğlu Stadı in Istanbul. Gibt es eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM?

In Europas Top-Ligen steht der Saisonendspurt an, auch in der Türkei geht die Spielzeit in die finale Phase. Nach 32 absolvierten Partien führt Galatasaray die Tabelle an, Lokalrivale Fenerbahçe liegt mit acht Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf dem dritten Rang. Will das Team von Trainer Jorge Jesus die Hoffnung auf den Titelgewinn am Leben halten, ist ein Sieg gegen den Tabellenachten Trabzonspor Pflicht.

Die Vorzeichen für Fener stehen gut. Die letzte Niederlage setzte es vor anderthalb Monaten, am 2. April unterlag man Besiktas mit 2:4. Auf der Gegenseite ist der amtierende Meister aus Trabzon nicht gut unterwegs, aus den vergangenen acht Pflichtspielen gab es lediglich zwei Siege. Gelingt gegen den Tabellendritten aus Istanbul die Wende oder setzt es heute Abend die nächste Pleite?

Fenerbahçe duelliert sich heute mit Trabzonspor. Wird das Spiel in Deutschland im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Paarung: Fenerbahçe vs. Trabzonspor Wettbewerb: Süper Lig, 34. Spieltag Datum: 18. Mai 2023 (heute), 19 Uhr Austragungsort: Şükrü Saracoğlu Stadı (Istanbul)

Die türkische Liga ist zwar gespickt mit Traditionsvereinen, gehört im internationalen Vergleich aber zu den schwächeren Meisterschaften.

Möglicherweise ist das auch der Grund, weshalb sich keiner der deutschen TV-Sender Übertragungsrechte an der Süper Lig gesichert hat. Im frei empfangbaren Fernsehen wird Fenerbahçe gegen Trabzonspor in jedem Fall nicht zu sehen sein.

Wird Fenerbahce vs. Trabzonspor heute im LIVE-STREAM und Pay-TV übertragen?

Auch im Pay-TV bzw. LIVE-STREAM wird es keine Übertragung des Duells geben. Weder Sky noch Sportdigital Fußball, Magenta TV oder DAZN haben die türkische Liga im Portfolio.

Allerdings habt Ihr auf DAZN die Möglichkeit, viele andere Ligen und Wettbewerbe live zu verfolgen. Mehr Infos zum Streamingdienst gibt es nachfolgend.

Wird Fenerbahce vs. Trabzonspor heute im LIVE-STREAM und TV übertragen? Spitzensport auf DAZN

Zwar sind türkische Wettbewerbe nicht bei DAZN enthalten, dafür seht Ihr dort viele andere Ligen live. Dazu zählen beispielsweise die Serie A, die spanische La Liga, die französische Ligue 1 oder die Champions League.

Für ein Abonnement bei DAZN bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Das komplette Programm erhaltet Ihr nach Abschluss des Komplett-Pakets, was aktuell für 39,99 Euro pro Monat bzw. umgerechnet 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo zu haben ist.

Die Bilanz der vergangenen fünf Duelle zwischen beiden Teams ist absolut ausgeglichen. Beide Mannschaften konnten jeweils zwei Siege erringen, eine Partie endete remis. In der Tabelle seht Ihr die Ergebnisse.

Wettbewerb Ergebnis Süper Lig 22/23, 15. Spieltag Trabzonspor - Fenerbahçe (2:0) Süper Lig 21/22, 28. Spieltag Fenerbahçe - Trabzonspor (1:1) Süper Lig 21/22, 9. Spieltag Trabzonspor - Fenerbahçe (3:1) Süper Lig 20/21, 27. Spieltag Trabzonspor - Fenerbahçe (0:1) Süper Lig 20/21, 6. Spieltag Fenerbahçe - Trabzonspor (3:1)

