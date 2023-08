Fenerbahce meldet angeblich Interesse an Arsenals Jorginho an

Fenerbahce ist angeblich daran interessiert, Jorginho vom FC Arsenal noch in diesem Transfersommer zu verpflichten.

WAS IST PASSIERT? Nur sieben Monate nach seinem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal könnte der italienische Nationalspieler Jorginho den Verein im Sommer schon wieder verlassen, da der türkische Spitzenklub Fenerbahce Interesse an ihm bekundet hat, wie die Times berichtet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Jorginho wechselte erst im Januar dieses Jahres den Verein, als die Gunners ihn für rund 14 Millionen Euro verpflichteten. Der Mittelfeldspieler hat in London noch ein Jahr Vertrag, aber aufgrund der Neuverpflichtung von Declan Rice könnte sich die Spielzeit des 31-Jährigen in der kommenden Saison erheblich verringern.

Der Mittelfeldspieler stand am Sonntag wegen einer leichten Muskelverletzung nicht im Arsenal-Kader für das Spiel gegen Manchester City im Community Shield.