Fenerbahce vs. Galatasaray heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

In der Türkei kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen Fenerbahce und Galatasaray. Gibt es hierzulande eine Übertragung des Spiels?

Es ist das wohl prestigeträchtigste und emotionalste Derby in der Türkei: Fenerbahce gegen Galatasaray. Das Duell zwischen den beiden Istanbuler Großklubs gehört zu den größten Rivalitäten im Fußball, heute kommt es zur nächsten Auflage. Alle Infos, ob das Spiel hierzulande im TV oder via LIVE-STREAM übertragen wird, folgen jetzt.

Derbys zwischen Fener und Gala genießen immer einen besonderen Stellenwert, ganz gleich, wie die sportliche Situation aussieht. Heute aber gibt es noch eine Extraportion Schärfe obendrauf. Denn das Istanbul-Derby ist zugleich das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und dem direkten Verfolger. Nur ein Punkt trennt Spitzenreiter Galatasaray von Fenerbahce auf Rang zwei. Zwar ist die Saison noch nicht einmal zur Hälfte gespielt, doch psychologisch könnte ein Sieg heute die nächsten Wochen und Monate prägen.

Und pünktlich zum Derby können wohl beide Klubs auf ihre größten Offensivstars zurückgreifen. Bei Galatasaray steht Mauro Icardi nach hartnäckiger Muskelverletzung vor der Rückkehr zumindest in den Kader, während Fenerbahce wieder auf Ecuadors WM-Helden Enner Valencia bauen kann. Der 33-Jährige ist mit 13 Toren aktuell der beste Torschütze der Süper Lig.

Fenerbahce empfängt heute im Istanbuler Derby Galatasaray: GOAL hat alle Infos zur Übertragung des Spiels.

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Das Spiel in der Übersicht

BEGEGNUNG Fenerbahce Istanbul vs. Galatasaray Istanbul WETTBEWERB SüperLig | 18. Spieltag ORT Ülker Stadium | Istanbul ANSTOSS Heute, 08. Januar | 17 Uhr MEZ

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Gibt es eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM?

Die türkische Liga bietet einige namhafte Klubs und Spieler, doch in Deutschland gibt es keinen TV- oder LIVE-STREAM-Anbieter, der die Süper Lig überträgt. Auch DAZN oder Sportdigital haben die türkische Liga nicht im Angebot. Es gibt also keine vollkommen legale Möglichkeit, das Spiel zwischen Fenerbahce und Galatasaray heute in Deutschland live zu sehen.

In der Türkei selbst und auch in anderen Ländern wie den USA oder Kanada hält der katarische Sender beIN Sports die Übertragungsrechte an der Süper Lig. Allerdings kann der Kanal hierzulande nicht empfangen werden.

Türkischer Fußball in Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Welche Möglichkeiten gibt es?

Die Süper Lig ist in Deutschland also nicht im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, der türkische Pokalwettbewerb hingegen schon. Für diesen hält der Streamingdienst Sportdigital die Rechte. Dieser ist kostenpflichtig über diverse TV-Anbieter buchbar oder aber über DAZN. Zudem zeigt DAZN alle Spiele der Nations League und der European Qualifiers und damit auch sämtliche Pflichtspiele der türkischen Nationalmannschaft.

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht und dann hier nachgereicht.

Fenerbahce vs. Galatasaray heute im LIVE STREAM? Die Klubs im direkten Vergleich