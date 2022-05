FC Southampton vs. FC Liverpool live: Die Premier League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Dienstag um 20.45 Uhr geht in der Premier League das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Southampton und dem FC Liverpool über die Bühne. Hierbei handelt es sich um ein Nachholspiel des 37. Spieltags. Der Zweite gastiert beim 15. Im Hinspiel am 27. November feierte Liverpool einen 4:0-Heimsieg gegen die Saints.

Der FC Liverpool ist in starker Form und gewann 14 seiner letzten 16 Partien in der Premier League. Hierbei ließ die Mannschaft von Jürgen Klopp zuletzt am 7. Mai daheim gegen Tottenham Punkte liegen. Am Samstag tankten die Schützlinge von Jürgen Klopp mit dem Sieg im FA-Cup-Finale gegen Chelsea weiteres Selbstvertrauen.

Heute um 20.45 Uhr kommt es in der Premier League zum Match Southampton vs. FC Liverpool. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

FC Southampton vs. FC Liverpool: Die Eckdaten zur Partie am 37. Premier League-Spieltag auf einem Blick.

Spiel: FC Southampton vs. FC Liverpool Datum: Dienstag, 17. Mai 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: St. Mary's Stadium (Southampton, Hampshire)

FC Southampton gegen FC Liverpool heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Premier League bei Sky

Sky hält die alleinigen Rechte für die meisten Begegnungen in der Premier League. In diesem Zusammenhang bietet der Pay-TV-Sender zahlreiche Kanäle an. Hinsichtlich des Aufeinandertreffens FC Southampton gegen FC Liverpool liegt Ihr bei Sky Sport 1 genau richtig. Obendrein könnt Ihr das Nachholspiel zwischen den Saints und den Reds in HD genießen. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zum Spiel im St. Mary's Stadium:

Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Wenn Ihr die Partie und generell die Premier League mittels Fernseher mitverfolgen wollt, kommt Ihr nicht um das Sport-Paket herum. Diesbezüglich könnt Ihr Einzelabos um 27 Euro und Kombi-Abos mit dem Bundesliga-Paket um 32,50 Euro abschließen. Auf der Webseite von Sky findet Ihr etliche Einzelheiten dazu. Da es sich bei der Begegnung Southampton vs. Liverpool um ein Nachholspiel handelt, stehen heute keine weiteren Spiele in der Premier League auf dem Programm.

FC Southampton – FC Liverpool dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Premier League

Ein Abonnement bei Sky lohnt sich auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt. Und das liegt daran, dass der Bezahlanbieter sein vollständiges Programm ebenso im LIVE-STREAM ausstrahlt. Somit könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen den Saints und den Reds grundsätzlich von überall aus ansehen. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Mit Sky Ticket die Premier League im LIVE-STREAM schauen: FC Southampton gegen FC Liverpool

Das Sky Ticket stellt die Erste davon dar. Damit erfolgt die Freischaltung sofort, und überdies ist keine Bindung notwendig. Wenn Ihr Euch vor dem Match zwischen dem FC Southampton und dem FC Liverpool für das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro entscheidet, bekommt Ihr zusätzlich das gesamte Sportprogramm ins Haus geliefert. Das Angebot umfasst üblicherweise die Bundesliga, die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA-Tour. Außerdem könnt Ihr mit zwei Endgeräten gleichzeitig darauf zugreifen.

FC Southampton gegen FC Liverpool im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn nach einem Abo-Abschluss Euer Zugang bereits aktiviert wurde, könnt Ihr genauso gut auf Sky Go zurückgreifen. Hierbei müsst Ihr Euch ausschließlich rechtzeitig zur Übertragung der Partie Southampton – Liverpool einloggen. Wenn sich die Freischaltung nicht rechtzeitig ausgeht, müsst Ihr entweder auf das Sky Ticket oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

Zu FC Southampton vs. FC Liverpool via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit informieren wir Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen im Match FC Southampton gegen FC Liverpool. Zu diesem Zweck bekommt Ihr auch Push-Benachrichtigungen.

FC Southampton gegen FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Premier League übertragen

Im Pay-TV Sky Sport 1 (HD) Im LIVE-STREAM Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER GOAL

FC Southampton vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen zur Premier League

Ihr erfahrt die Startaufstellungen rund eine Stunde vor dem Anstoß.