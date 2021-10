1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Viktoria Berlin ist zu Gast in der MDCC-Arena in Magdeburg. Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Am heutigen 23. Oktober muss Viktoria Berlin in der MDCC-Arena gegen den 1. FC Magdeburg antreten.

Die Partie in der 3. Liga wird um 14:00 Uhr angepfiffen. Magdeburg führt die Tabelle der 3. Liga aktuell souverän mit 25 Punkten an. Fünf Zähler hat man also Vorsprung auf die zweite Mannschaft des BVB, die mit 20 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz liegt. Viktoria Berlin hingegen findet sich mit 18 Punkten im oberen Tabellenmittelfeld wieder.

Der Abstand auf den BVB II ist also nicht allzu groß und wenn man heute die drei Punkte mitnimmt, würde man einen großen Schritt nach vorne machen können. Da hat der 1. FC Magdeburg aber sicherlich etwas dagegen. Dort will man die Punkte natürlich zuhause lassen, um auch weiterhin die Tabellenspitze der 3. Liga ungefährdet einnehmen zu können.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie Magdeburg vs. Viktoria Berlin im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 23. Oktober - 14:00 Uhr Spielort MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Was die TV-Übertragung der Partie angeht, eröffnen sich Euch dieses Mal sogar zwei Möglichkeiten, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt. Wir zeigen Euch, welche genau.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Die Partie bei MagentaSport

MagentaSport ist ein Bezahlsender, der zur Telekom gehört. Dort werden alle Spiele der 3. Liga live gezeigt. Allerdings ist das Ganze, wie der Begriff Bezahlsender schon verrät, nicht umsonst. Um Zugriff auf die Übertragung des Spiels zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaSport abschließen.

Wenn Ihr ansonsten über keinen Telekom-Vertrag verfügt, zahlt Ihr für ein Monatsabo 16,95€ oder 9,95€ pro Monat im Jahresabo. Seid Ihr schon Kunde bei der Telekom, dürft Ihr Euch über vergünstigte Konditionen freuen. Das Monatsabo kostet dann 9,95€ und das Jahresabo 4,95€ monatlich. Mehr Infos dazu findet Ihr noch einmal hier . Habt Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr über den Pay-TV-Kanal das Spiel live und in voller Länge verfolgen.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Die Begegnung im Free-TV beim MDR und RBB sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr das Spiel live im TV sehen könnt, stellt die Übertragung des MDR dar. Die dritten Programme der ARD zeigen über die Saison verteilt immer am Samstag verschiedene Begegnungen aus der dritten Liga live im Free-TV. Zu diesen Spielen gehört also auch die heutige Partie.

Pünktlich zum Anpfiff könnt Ihr dort ganz entspannt und kostenlos Magdeburg vs. Viktoria Berlin im frei empfangbaren deutschen Fernsehen verfolgen. Auch im RBB läuft das Spiel übrigens live im Free-TV.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Gibt es eine Übertragung als LIVE-STREAM?

Ja, die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, ist ebenfalls vorhanden. Auch hier gibt es wieder verschiedene Varianten, in den nächsten Abschnitten gehen wir genauer darauf ein.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Der LIVE-STREAM bei MagentaSport

Nicht nur per Pay-TV-Kanal, sondern auch per LIVE-STREAM könnt Ihr bei MagentaSport zusehen. Logischerweise braucht Ihr dafür allerdings auch wieder ein gültiges Abo. Verfügt Ihr über ein solches, könnt Ihr Euch auf der Magenta-Website anmelden und habt von dort aus direkt Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Spiel 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin. Den Link zur Website findet Ihr noch einmal hier.

Seit kurzem gibt es übrigens die Möglichkeit, bei MagentaSport auch ausgewählte Einzelspiele zu verfolgen. Dieses Prinzip des Pay-Per-View entstand in Kooperation mit der Fußballplattform Onefootball. Dort könnt Ihr dann auch das einzelne Spiel, das Euch interessiert auswählen und für 2,99€ die vollen 90 Minute live bei MagentaSport im LIVE-STREAM dabei sein. Mehr Infos dazu gibt es noch einmal hier.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM von MDR und RBB

Parallel zur Übertragung im TV bieten der MDR und RBB auch einen LIVE-STREAM an, mit dem Ihr die Partie live verfolgen könnt. Genauso wie die Übertragung im TV ist dieser natürlich auch völlig kostenlos. Gezeigt wird er zum Beispiel auf der Website des MDR, den Link zum LIVE-STREAM gibt es hier.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Trainer ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Berlin heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM im Überblick