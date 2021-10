1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen

Türkgücü München ist zu Gast in der MDCC-Arena in Magdeburg. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Am 4. Oktober um 19:00 Uhr tritt Türkgücü München in der 3. Liga gegen den 1. FC Magdeburg an.

Der Münchener Verein kommt dabei mit ordentlich Rückenwind nach Magdeburg. In der letzten Partie konnte man den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund II mit 2:1 besiegen. Magdeburg hingegen kassierte in den letzten beiden Pflichtspielen zwei Niederlagen. Trotzdem steht man aktuell aber noch auf Platz 3 der Tabelle.

Türkgücü München muss sich derzeit mit dem 11. Platz zufriedengeben. Ein Sieg würde die Magdeburger direkt an die Tabellenspitze katapultieren, aber natürlich will auch Türkgücü am liebsten die drei Punkte einfahren, um sich damit bis auf Tabellenplatz 6 vorschieben zu können. Beide Teams werden heute also alles geben und wir dürfen uns auf eine spannende Partie freuen.

Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung von Magdeburg vs. Türkgücü heute live im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung 1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München Wettbewerb 3. Liga, 11. Spieltag Anpfiff Montag, 4. Oktober - 19:00 Uhr Spielort MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München heute live sehen: Gibt es eine TV-Übertragung?

Für das Spiel zwischen Magdeburg und Türkgücü gibt es zwar eine TV-Übertragung, allerdings nur im Pay-TV. Eine Übertragung im frei empfangbaren deutschen Fernsehen gibt es leider nicht.

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München heute live: Die Übertragung im Pay-TV

Verantwortlich für die Übertragung der 3. Liga ist der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Dieser gehört zur Telekom. Wenn ihr die 3. Liga bzw. diese Partie also sehen wollt, müsst ihr ein gültiges Abonnement bei Magenta Sport abschließen. Die gute Nachricht dabei ist, dass Ihr kein Kunde der Telekom sein oder werden müsst, um dieses Abo abschließen zu können.

Kostenlos ist es aber nicht. Für alle, die bereits Telekom-Kunde sind, gibt es einen Rabatt, dabei zahlt Ihr 4,95€ monatlich für das komplette Magenta Sport-Paket. Seid Ihr kein Mitglied der Telekom, kostet Euch Magenta Sport entweder 16,95€ pro Monat im Monatsabo oder Ihr holt Euch das Jahresabo für 9,95€ monatlich. Mehr Infos dazu und was es noch auf Magenta Sport zu sehen gibt, könnt Ihr hier nachlesen.

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München heute live: Der LIVE-STREAM zur 3. Liga

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Magenta Sport auch einen LIVE-STREAM an. Für diesen braucht Ihr aber natürlich auch wieder ein gültiges Magenta Sport-Abo sowie ein internetfähiges Gerät, auf dem ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Genauer könnt Ihr das noch einmal hier nachlesen.

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München heute live verfolgen: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr nicht direkt live dabei sein könnt, aber trotzdem nichts verpassen wollt, könnt Ihr einfach auf den LIVE-TICKER von Goal zurückgreifen. Hier werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Sport aus der ganzen Welt live erleben - nur bei DAZN

Die 3. Liga gibt es bei DAZN zwar nicht zu sehen, dafür fast alles andere. Neben La Liga, Serie A und Ligue 1 könnt Ihr dort auch viele Spiele der Bundesliga live erleben. 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele gibt es zudem nur auf DAZN zu sehen. Aber auch Fans von anderen Sportarten kommen dort voll auf ihre Kosten. Die NBA, NFL und MLB gibt es ebenfalls live und in vollen Umfang.

Dazu gesellen sich noch diverse Livesportevents aus den Bereichen Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link, um sich bei DAZN anzumelden. Ein Monatsabo bekommt Ihr schon für 14,99€ monatlich oder Ihr holt Euch gleich das Jahresabo für 149,99€ (ca. 12,50€ im Monat).

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier sehen.